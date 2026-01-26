Tangelo Software kondigt vandaag de lancering aan van ESG Collect & Report, een nieuw product dat ESG dataverzameling en ESG rapportage samenbrengt in één naadloze workflow. Met deze lancering zet Tangelo een volgende stap in zijn missie om frictie, risico en inefficiëntie uit ESG rapportage voor grote en beursgenoteerde organisaties te verwijderen.

Voor sustainability teams is ESG dataverzameling uitgegroeid tot het meest complexe en tijdrovende onderdeel van rapportage. Data is verspreid over afdelingen en systemen, rapportagestandaarden veranderen snel en audit en compliance vereisten worden steeds strenger. Toch staat dataverzameling vaak los van het rapportageproces zelf en is deze afhankelijk van spreadsheets, handmatige overdrachten en late reconciliatie.

ESG Collect & Report is ontwikkeld om deze kloof te overbruggen. Het product verbindt scopebepaling, gestructureerde dataverzameling, narratieve disclosures, tagging, audit trail en rapportage in één doorlopende workflow. Vanaf het moment dat data wordt vastgelegd blijft de rapportagecontext en standaardenlogica behouden tot en met publicatie.

ESG standaarden zoals CSRD ESRS en ISSB zijn direct in het product ingebed. Hierdoor kunnen organisaties scope en toepasselijkheid vooraf bepalen zonder zware implementaties of externe configuratie. Tagging en metadata maken onderdeel uit van het onderliggende datamodel en worden niet pas later toegevoegd, wat herwerk en compliance risico’s aanzienlijk vermindert.

“Een van onze kernprincipes is altijd geweest dat software het zware werk moet doen,” zegt Erwin Groenendal, Co Founder van Tangelo Software. “Met ESG Collect wilden we dataverzameling eenvoudig en begeleid houden, terwijl deze direct verbonden is met rapportage. Het is de ontbrekende schakel die we bewust zelf hebben gebouwd.”

ESG Collect & Report is ontworpen voor sustainability teams in grote en beursgenoteerde organisaties die behoefte hebben aan controle, auditability en snelheid, zonder implementatiecomplexiteit. Alle data en disclosures leven in één gestructureerde bron van waarheid, met volledige traceerbaarheid over verzameling, review en rapportage.

Tangelo organiseert in maart en april een reeks regionale launch webinars waarin ESG Collect & Report wordt gedemonstreerd. Algemene beschikbaarheid staat gepland voor begin Q2 2026.