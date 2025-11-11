Op 11 november 2025 hebben acht nieuwe werkgevers het Charter Diversiteit ondertekend tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf in Den Haag. Met deze ondertekening kiezen zij actief voor een diverse en inclusieve werkvloer. Het Nederlandse Charter telt meer dan 500 ondertekenaars.

De volgende bedrijven hebben het charter ondertekend tijdens de ondertekenceremonie, georganiseerd bij de Sociaal-Economische Raad:

• aaff

• Bechtle

• Caesar groep

• Center data

• Eurofiber

• Meeting select

• Supply Value

• The Usual

Hun deelname toont aan dat het versterken van diversiteit en inclusie op de werkvloer bij hen leeft en dat zij dit concreet waarmaken in hun dagelijkse werk.

SER Diversiteit in Bedrijf

Bij SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunen we organisaties bij het bevorderen van een divers personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. We hebben een brede visie op diversiteit en richten ons op vijf dimensies: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en lhbti+. Onze missie is een arbeidsmarkt waarop verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. Bij SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunen we iedere organisatie die het Charter Diversiteit ondertekent. We bieden intensieve begeleiding, stimuleren kennisuitwisseling en maken relevante inzichten toegankelijk via het kennisplatform.

Foto: SER/Jeroen Poortvliet