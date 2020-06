Selecta introduceert CO2 koffieproject met emissievrij transport

‘Een koffie op je werkplek met minimale CO2 impact, wat houdt dat in en hoe ver kunnen we gaan?’ Selecta is een project opgestart om 5000 kilo groene bonen met zo min mogelijk CO2 emissie bij de eindconsument te krijgen. De eigen koffiebranderij in Dordrecht is begonnen met het sourcen van de koffie en heeft een prachtige plantage in Páramo, Colombia gevonden. Het transport naar Nederland is ingevuld met het indrukwekkende zeilschip, Très Hombres, en het laatste stukje over land met een nieuw ontwikkeld waterstof vrachttransport. De koffie zal onder Pelican Rouge, het label van de branderij, de naam ‘Sailed Origin Colombia’ gaan dragen refererend naar zijn origine en een kleine knipoog naar het Très Hombres zeilschip.

Selecta levert als koffie- en foodservice bedrijf koffieconcepten tot aan de eindgebruiker. De volgende stap is daarom de invulling van ‘The last mile’ waarmee Selecta maatwerk wil bieden om samen met de klant ook de eindconsumptie op een klimaat efficiënte manier in te richten.

De reis van de Très Hombres begon op de duurzaamste nieuwe haven van Amsterdam, Kaap de Groene Hoop, aan de NDSM-werf. Kaap de Groene Hoop is een duurzame haven met twintig stedelijke raks voor ondernemers met een boeiend schip en een groene gemoedstoestand om emissievrij transport te stimuleren. Windschepen worden geladen en gelost en tegelijkertijd wordt de nautische vakmanschap, onlosmakelijk verbonden met Amsterdam, behouden op de drijvende werkplekken.

Vanuit Amsterdam zeilde het schip langs de kust van Portugal, West-Afrika en het Caraïbisch gebied. Hier werden onder andere rum en cacao aan boord van het schip geladen. Eenmaal aangekomen in de haven van Santa Marta, een van de belangrijkste havens van het prachtige Colombia lagen onze groene koffiebonen klaar. Deze koffie is geoogst in de gemeente Páramo in de Santander regio.

Een belangrijk onderdeel in het project met het transport via de Très Hombres is een stukje bewustwording over de huidige industrie van onder anderen zeetransport. Fairtransport richt zich op duurzaam transport van goederen die concurreren met lokale producten of niet lokaal geproduceerd kunnen worden, zoals ook bij onze koffie het geval is. Dit transport nemen zij voor hun rekening in de vaarroutes en vracht. Wij ondersteunen deze missie graag en laten onze koffie op een duurzame wijze van Colombia naar de Nederlandse kust verschepen. De koffie zal de ‘Sailed Origin Colombia’ gaan heten, een kleine knipoog naar dit mooie initiatief.

