Seepje sluit zich aan bij B Corp

Het Nederlandse was- en reinigingsmiddel Seepje is officieel B Corp. Deze internationale beweging roept actief op tot een nieuwe definitie van bedrijfssucces: winst maken en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij gaan hand in hand. Afgelopen zondag plaatsten een aantal Amerikaanse B Corps, waaronder Patagonia en Ben & Jerry’s, een open brief in The New York Times waarin zij de internationale bedrijfswereld oproepen om zich niet uitsluitend te laten leiden door winstmaximalisatie.

Daad bij woord voegen

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 2.500 organisaties die zichzelf Benefit Corporation mogen noemen. Ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van sociale- en milieuprestaties, transparantie en aansprakelijkheid. Middels de brief willen zij de Business Roundtable (BRT), een lobbygroep waar onder andere Amazon en Apple onderdeel van zijn, motiveren om de daad bij het woord te voegen. BRT maakte vorige week bekend zich naast winstmaximalisatie ook in te gaan zetten voor andere doelen, zoals zorg voor het klimaat.

Seepje

Seepje maakt wasmiddelen en reinigingsproducten op basis van natuurlijke ingrediënten. Mede-oprichter Jasper Gabriëlse vertelt: “We zijn super trots! Sinds de start van Seepje in 2013 proberen we de best mogelijke producten te maken: voor de gebruiker, alle betrokkenen en het milieu. B Corp biedt ons een veelomvattende beoordeling van onze impact op álle fronten. Iets waarmee we kunnen meten hoe goed we het nu echt doen.”

De afgelopen drie jaar heeft Seepje met alle producten bij elkaar meer dan 700.000 liter synthetisch detergent vervangen. Jasper: “Dat vinden we belangrijk, want het gebruik van fossiele grondstoffen is eindig. In alle gebruikte grondstoffen willen we de beste keuze maken. Onze nieuwe wasverzachter bijvoorbeeld, dat is de eerste die 100% natuurlijk én vegan is verklaard.”

Jaarverslag

In ‘het Bonte Jaarverslag’ vertelt Seepje open en eerlijk over de beslissingen die zij maken en de impact die zij creëren. De volgende cijfers vind je hierin onder andere terug:

Seepje verbetert actief de werk- en leefomstandigheden van schillenboeren in Nepal en India. De inkoopwaarde in 2018 is gelijk aan meer dan 35 eerlijke Nepalese jaarinkomens.

De verpakking van Seepje is gemaakt van gerecycled HDPE-plastic uit de omgeving van Rotterdam. In 2018 heeft Seepje 31.672 kg plastic hergebruikt.

Seepje werkt samen met sociale werkplaatsen, waar wekelijks zo’n 16 mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking de producten inpakken.

Voor meer impactcijfers en -doelstellingen, bekijk ‘het Bonte jaarverslag 2018’ hier.

Noot: op het 19de Nationaal Sustainability Congres op 7 november zal Seepje in een sessie van B Corps meer vertellen over de motivatie om een B Corp te worden.