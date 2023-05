Het duurzame zeepmerk Seepje krijgt een officiële erkenning van de Plastic Soup Foundation in de vorm van het Zero Plastic Inside-certificaat. Dat betekent dat alle producten van Seepje officieel geen microplastics bevatten. Dit geldt ook voor het wasmiddel, dat hiermee de eerste in zijn soort is met deze microplasticvrije erkenning van de Plastic Soup Foundation.

Het Zero Plastic Inside-certificaat van de Plastic Soup Foundation is voor Seepje een belangrijke erkenning, dat hopelijk anderen inspireert. Vooral vanwege de schadelijkheid van microplastics voor mens en natuur hoopt de Haagse organisatie hiermee consumenten te helpen en branchegenoten aan te sporen. We zijn trots dat we de eerste zijn met een officieel microplasticvrij wasmiddel, maar eigenlijk is dit slecht nieuws”, aldus Jasper Gabriëlse, medeoprichter van Seepje. “Het zou namelijk doodnormaal moeten zijn dat wasmiddelproducenten geen schadelijke microplastics toevoegen. Gelukkig zijn er genoeg natuurlijke, microplasticvrije alternatieven om je was net zo schoon mee te wassen.”

Gebrek aan transparantie en regelgeving

Behalve erkenning voor een duurzame bedrijfsvoering, zorgt het Zero Plastic Inside-certificaat voor bewustwording. Zo zijn consumenten beperkt op de hoogte van de aanwezigheid van microplastics in wasmiddelproducten, mede door weinig transparante producenten. Bovendien ontbreken er Europese wetten voor transparantie van ingrediënten en voor beperking van het toevoegen van schadelijke microplastics. “Zolang er wetgeving ontbreekt, is het belangrijk dat merken als Seepje opstaan in de strijd tegen microplastics en laten zien dat het anders kan” zegt Harmen Spek, manager Innovations and Solutions bij de Plastic Soup Foundation. “Dit zal druk op nieuwe wetgeving zetten en uiteindelijk alle andere zeepmerken aansporen om ook schadelijke microplastics te verwijderen uit hun producten.”

Een schonere toekomst

Het gebrek aan transparantie en regelgeving beperkt mensen in het maken van groene, duurzame keuzes. Dat is zonde, want vaak willen zij graag duurzaam zijn. Gabriëlse: “Wij geloven dat bewustwording consumenten helpt met het maken van een juiste duurzame keuze. Hiervoor is transparantie essentieel. Daarom vind je op onze verpakkingen alle ingrediënten in normale-mensen-taal en met uitleg, zodat je als consument weet of het ingrediënt van plantaardige, minerale of synthetische oorsprong is. We zijn blij met de erkenning vanuit de Plastic Soup Foundation. Dat helpt consumenten met het maken van de juiste wasmiddelkeuze. Hopelijk zien we het keurmerk binnenkort terug bij meer wasmiddelen in de winkelschappen.”