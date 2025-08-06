Secrid, het iconische Nederlandse designmerk dat inmiddels is uitgegroeid tot een wereldwijd merk, actief in zo’n 90 landen, introduceert de Cardprotector+. Het merk werd opgericht in Den Haag door het designer couple Marianne van Sasse van Ysselt en René van Geer. Dertig jaar na de lancering van hun originele Cardprotector herdefinieert deze nieuwe versie de veiligheid, functionaliteit en het ontwerp van portemonnees. De Cardprotector+ beschikt over een uniek gepatenteerd auto-lock mechanisme dat zelfs metalen kaarten veilig vasthoudt. Ook is het product volledig vegan en geassembleerd in Nederlandse sociale werkplaatsen.

Secrid markeert met de lancering van de Cardprotector+ een nieuw hoofdstuk. Na meer dan 30 jaar en talloze verfijningen combineert de vernieuwde versie het erfgoed van het originele ontwerp met slimme innovaties die perfect inspelen op het hedendaagse gebruik van pasjes.

De Cardprotector+ vormt het kloppend hart van de Premium+ collectie en is vanaf augustus wereldwijd beschikbaar via Secrid.com en bij geselecteerde retailers.

Het unieke gepatenteerde auto-lock mechanisme

De opvallende innovatie van de Cardprotector+ is het gepatenteerde auto-lock mechanisme. Het mechanisme is ontworpen voor het moderne, veelzijdige kaartgebruik en houdt alle kaarten stevig op hun plaats, zelfs de zwaardere metalen kaarten. Nieuw ontworpen veren met kleine kuiltjes en kruldetails vergrendelen kaarten automatisch wanneer je ze in de Cardprotector+ duwt. Dit gepatenteerde mechanisme verdubbelt de grip en zorgt ervoor dat alle pasjes, zelfs zwaardere metalen pasjes, stevig op hun plek worden gehouden. Door de nieuwe vegan high-tech vezelpads, die op de veren zijn bevestigd, wordt slijtage geminimaliseerd en de vorm langer behouden dan bij wolvilt, wat de levensduur van het product aanzienlijk verlengt. Dankzij de vervanging van wolvilt door de high-tech vezelpads is de Cardprotector+ nu volledig vegan.

Introductie van Cardprotector+ Fluted

Centraal in deze lancering staat de Cardprotector+ Fluted, een speciale editie die nieuwe standaarden zet op het gebied van zowel ontwerp als functionaliteit. De kenmerkende geribbelde groeven zorgen voor een verfijnde uitstraling en benadrukken de premiumkwaliteit die de gehele Premium+ collectie kenmerkt. Zoals alle Secrid-portemonnees wordt de Fluted-editie geproduceerd in Europa en geassembleerd in Nederlandse sociale werkplaatsen, wat de toewijding van Secrid aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en lokaal vakmanschap onderstreept. De Cardprotector+ Fluted biedt ruimte voor maximaal 6 kaarten en is verkrijgbaar in zwart, kasjmier, zilver, oranje en blauwgroen.