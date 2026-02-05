Fairphone is winnaar geworden van de True Price Award 2026! De prijs werd vorige week uitgereikt op het True Price Festival in Theater Utrecht. De andere finalisten waren VEJA en Johnny Cashew.

De True Price Award is de aanmoedigingsprijs voor het consumentenproduct van Nederland dat het meest overtuigend de kloof weet te dichten tussen de marktprijs en de echte prijs. Een True Price geeft de werkelijke kosten van producten door de sociale en milieuschade die verborgen zit in de huidige waardeketens mee te nemen. Fairphone is een voorbeeld in het vergroten van het bewustzijn over de verborgen negatieve impact van het meest gebruikte techproduct in onze broekzak.

Ook een ​​groot compliment aan alle genomineerden in de Top 10 die inspirerende bedrijfsmodellen vertegenwoordigen: Wakuli, LocalTea, The Good Roll | B Corp, VEJA, Johnny Cashew (B Corp), Odin foodcoop, Wilder Land, Studio lelelele, MAAS International BV

De jury bestond uit: Viktoria de Bourbon de Parme, Carlijn Teunissen, Roland Duong, Marianne Gybels en Jeanine Somefun – Wolthuis

Foto: Joyce van Doorn