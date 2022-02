ITZU is één van de pioniers op vlak van duurzaamheid in ons België. Om haar impact verder te vergroten, organiseert de HR- en facility-specialist de 1ste Sustainability Day. Op dit congres (alleen voor genodigden) deelt het kruim van de Belgische bedrijfswereld haar ervaringen inzake duurzaam ondernemen. Zo inspireert en motiveert ITZU andere bedrijven om deze kaart te trekken.

Als bedrijf sta je midden in de maatschappij. Steeds meer bedrijven nemen dan ook hun verantwoordelijkheid hierin op. ITZU zelf is niet aan haar proefstuk toe als het op maatschappelijk verantwoord ondernemen aankomt, vertelt marketing manager Kristien Moelans: “De voorbije 3 jaar werkten we rond de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarom mocht ITZU – als SDG Pioneer – het internationaal erkende duurzaamheidscertificaat van de VN in ontvangst nemen. Dat project krijgt dit jaar een vervolg: binnen het Unitar SDG Champion traject zetten we onze duurzame ambities kracht bij.”

“Kans benutten om brede impact te maken”

Al die verzamelde kennis wil ITZU niet voor zichzelf houden, zegt Kristien Moelans: “De afgelopen jaren zetten we al heel wat interne duurzaamheidsacties op poten. Denk maar aan onze zwerfvuilactie, ‘handen uit de mouwen’-acties of interne duurzaamheidswebinars. Dit jaar willen we onze impact echter verder verhogen. Daarom gingen we op zoek naar manieren om ook andere organisaties te inspireren tot duurzaam ondernemen.”

Inspirerende cases

Vanuit die optiek brengt ITZU bedrijven samen tijdens de Sustainability Day. Die duurzame dag gaat door op 21 april 2022 in de Cegeka Arena, het stadion van KRC Genk: “Tijdens deze eerste editie geeft moderator Michaël Van Droogenbroeck het woord aan experten van gerenommeerde bedrijven zoals Microsoft, Deloitte, Volvo, Colruyt Group, Pukkelpop. Door hun ervaring rond duurzaamheid te delen, zullen zij andere bedrijven motiveren om zelf de eerste duurzame stappen te zetten of bestaande inspanningen op te schalen.”