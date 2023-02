Op donderdag 16 februari werd Jasmien Wynants, duurzaamheidsmanager bij onder meer Xandres, verkozen tot Sustainability Professional 2023, een gezamenlijk initiatief in België van time4Society en VBO FEB. De Sustainability Professional is iemand die binnen zijn bedrijf of organisatie inspireert, motiveert en initiatieven implementeert op het gebied van duurzaamheid. Dat kan als CEO, HR-manager, marketeer, projectleider, event manager ..

De awards zijn het sluitstuk van een selectieprocedure die van start ging in november 2022. De jury is samengesteld uit leden van Time4Society en de hoofden van de verschillende sectorfederaties. Fons Leroy (voorzitter van Het Beroepenhuis, GTB Vlaanderen en Vlajo) en Monica De Jonghe (bestuurder, directeur-generaal van het VBO en Executive Manager van het competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid) fungeren als covoorzitters. De jury selecteerde over verschillende rondes drie Nederlandstalige en drie Franstalige finalisten uit een lijst van 230 professionals. Een laatste online stemming met duizenden deelnemers bracht de finale winnaar naar voren.

Jasmijn Wijnants winnaar

De jury bekroont Jasmien Wynants omdat ze in al haar doen en laten één doel voor ogen heeft: de modewereld verduurzamen. Dat doet ze via inspirerende trainingen, motiverende talks, enthousiasmerende workshops en adviesverlening. Ze schrijft artikels voor vakbladen en publiceert dit jaar zelfs een kinderboek rond duurzame mode.

Daarnaast is Jasmien Wynants deeltijds Sustainability Manager voor het Belgische modemerk Xandres, waar ze in 2022 vooral extra inzette op het verbeteren van de ‘werknemersbetrokkenheid’, door onder meer een laagdrempelige opleiding uit te werken rond duurzame mode. Binnen Xandres werd eveneens een materiaalmatrix ontwikkeld om meer ‘lage impact’-materialen te kunnen aankopen voor de collecties. Een absoluut hoogtepunt was ‘Green Friday’ in november 2022, toen Xandres besloot om op Black Friday (de hoogmis van overconsumptie) de levensduurverlenging van kleding te promoten met onder meer reparatieacties in alle winkels en op de webshop.

Jasmien Wynants haalde het van twee andere sterke kandidaten:

Geert Aelbrecht, Chief People Officer, Group Sustainability & ESG Officer, BESIX

De Jury looft Geert Aelbrecht als initiatiefnemer van de International Framework Agreement on Fair Labor Standards in 2017, waarmee hij het thema fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in de bouwsector internationaal op de kaart zette, zoals tijdens de bouwwerken voor het WK voetbal in Qatar. Als Chief People Officer koos hij ervoor om een mijlpaal in het – traditioneel door mannen gedomineerde – ‘Diversity & Inclusion’-programma van Besix te markeren met onder meer het ‘BETTER’-bedrijfscultuurprogramma (Be inclusive – Eagerness – Take ownership – Trust – Engaging teams – Resolve together).

Wouter De Broeck, Sustainability Manager, Alsico

De jury looft Wouter De Broeck omdat hij binnnen Alsico, als eerste bedrijf uit de sector, een eigen end-of-lifehub mee heeft aangestuurd voor gebruikte kledij, waarbij klanten makkelijk kledij kunnen terugsturen voor een tweede leven. Het mooie aan dat project is dat Wouter De Broeck illustreert hoe samenwerking en teamwerk een essentieel onderdeel zijn van alle initiatieven op het vlak van duurzaamheid. Alsico hanteert eveneens een inclusief aanwervingsbeleid. Het bedrijf uit Ronse heeft als core business design, productie en distributie van werkkleding en beschermende kleding en heeft wereldwijd 9.000 mensen in dienst.

Award voor Sustainability Pioneer 2023

Ook de Award voor Sustainability Pioneer 2023 werd uitgereikt. Die gaat naar een starter die op inspirerende wijze een toonaangevend project op het stuk van duurzaamheid heeft opgezet. In de categorie Nederlandstalig zijn dat Greet Goegebuer & Mark Vandevelde, founders van Komrad.

In 2019 – na meer dan 3 jaar onderzoek – lanceerden ze via Komrads de eerste duurzame sneaker: de APL-sneaker, gemaakt uit énkel gerecycleerde en hergebruikte materialen zoals gerecycleerd rubber en katoen en het innovatieve appelleer, een vegan alternatief voor dierlijk leer. Versleten sneakers kunnen naar Komrads worden teruggestuurd, waar ze worden geshred, om er een nieuwe grondstof of nieuw product mee te kunnen maken.

Nathalie Bekx, CEO van Time4Society: “Time4Society organiseert de Sustainability Professional 2023 omdat uit de vele gesprekken met ondernemers is gebleken dat zij vooral behoefte hebben aan rolmodellen. Wat kunnen we van andere bedrijven leren op het gebied van duurzaamheid? Vandaar deze verkiezing, nu reeds voor de achtste maal. Dit jaar hadden we 230 nominaties en uitmuntende kandidaten die het bedrijfsleven kunnen inspireren.”

“We staan vandaag voor een rist ecologische, sociale en economische uitdagingen”, aldus Vanessa Biebel, Chief Operating Officer en Executive Manager van het competentiecentrum Sustainability & Circulaire Economie en Monica De Jonghe, bestuurder, directeur-generaal van het VBO en Executive Manager van het Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid. “De Sustainability Professionals is een belangrijk initiatief voor het bedrijfsleven, want het helpt, inspireert en ondersteunt ondernemers die positieve en duurzame meerwaarde creëren. De winnaars van de Sustainability Professionals zijn het levende bewijs dat duurzaamheid de rode draad is op het vlak van groei en welvaart. Bedrijven zijn essentiële schakels in de transitie naar een duurzamere samenleving.”

In Nederland zal dit jaar de 10de editie van de MVO Manager van het Jaar verkiezing plaatsvinden. Op 10 oktober 2023 zal hiervan de winnaar bekend worden.