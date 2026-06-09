SDG Nederland lanceert de SDG Impactwijzer! Een interactieve tool die overzicht en houvast biedt bij duurzamer ondernemen, met de SDG’s als kompas.

De SDG Impactwijzer biedt overzicht en houvast bij duurzamer ondernemen, met de SDG’s als kompas. Laat je stap voor stap meenemen, of zoek gericht naar informatie – van impact meten en je bedrijfsvoering verduurzamen tot overzicht van rapportagestandaarden en het creëren van draagvlak. Per onderwerp vind je beknopte, praktische kennis om je op weg te helpen, en doorverwijzingen naar (open source) tools en partners voor verdieping.

Voor wie?

Voor iedereen die binnen het mkb, een grootbedrijf of maatschappelijke organisatie met duurzaamheid aan de slag wil – van (sociaal) ondernemer tot HR-, communicatie- of duurzaamheidsmedewerker.