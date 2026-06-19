De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn wereldwijd uitgegroeid tot hét kompas voor duurzame ontwikkeling. Toch blijken de zeventien doelen in de praktijk vaak lastig toepasbaar. Het deze maand verschenen studieboek SDG’s & Vastgoed, geschreven door Joanne Boonstra, Bas van de Griendt en Mariëlle Wieman en uitgegeven door INNREALL Institute, brengt daar verandering in. Voor het eerst worden de SDG’s op een concrete en praktische manier geoperationaliseerd voor vastgoed, facility management, bouw en gebiedsontwikkeling.

Het boek is ontwikkeld voor het hoger (vastgoed)onderwijs, maar biedt tegelijkertijd een waardevol handboek voor vastgoedprofessionals die duurzaamheid integraal willen verankeren in hun dagelijkse praktijk. Daarbij kijkt het boek nadrukkelijk verder dan energie, CO₂ en milieu alleen. Ook sociale thema’s zoals gezondheid, inclusiviteit, betaalbaarheid, welzijn, leefbaarheid, goed bestuur en maatschappelijke waardecreatie krijgen uitgebreid aandacht.

SDG 11 als verbindende schakel

Centraal in het boek staat SDG 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen. Dit doel vormt het hart van de gebouwde omgeving en verbindt vrijwel alle andere SDG’s met elkaar. Of het nu gaat om klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame energie, circulair bouwen, gezondheid, sociale cohesie of economische vitaliteit: de kwaliteit van onze steden en gemeenschappen, speelt daarin een sleutelrol.

SDG’s & Vastgoed laat zien hoe vastgoedprofessionals vanuit SDG 11 kunnen sturen op meervoudige waardecreatie en tegelijkertijd bijdragen aan doelen als Klimaatactie (SDG 13), Betaalbare en duurzame energie (SDG 7), Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en Leven op het land (SDG 15).

Praktisch handboek voor de duurzame vastgoedprofessional

Met praktijkvoorbeelden, instrumenten, afwegingskaders en concrete handvatten maakt het boek inzichtelijk hoe duurzaamheid integraal kan worden toegepast binnen vastgoedontwikkeling, vastgoedmanagement, facility management en gebiedsontwikkeling. Daarmee slaat het een brug tussen internationale duurzaamheidsambities en de dagelijkse praktijk van studenten en professionals.

Volgens de auteurs is juist die vertaalslag essentieel. De SDG’s bieden een krachtig raamwerk, maar hadden tot nu toe nog geen praktische vertaling naar de vastgoedsector. Met SDG’s & Vastgoed ontstaat voor het eerst een integraal overzicht van hoe vastgoed kan bijdragen aan zowel ecologische, sociale als economische duurzaamheid.

Over de auteurs

Joanne Boonstra is programmamanager duurzaamheid aan de Hanze (University of Applied Sciences) in Groningen en specialist op het gebied van duurzame transities binnen vastgoed en facility management. Zij zet zich in voor het integreren van duurzaamheid in het hoger onderwijs en de beroepspraktijk.

Bas van de Griendt is oprichter van Stratego Advies en een van de meest toonaangevende experts op het gebied van duurzaamheid en ESG op het gebied van bouw en vastgoed. Hij adviseert organisaties over de verduurzaming zowel op organisatieniveau als bij gebiedsontwikkeling, bouw- en vastgoedactiviteiten.

Mariëlle Wieman is oprichter/directeur van INNREALL Institute en betrokken bij diverse onderwijs- en innovatieprogramma’s in de vastgoedsector. Vanuit haar rol verbindt zij onderwijs, onderzoek en praktijk rond duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de gebouwde omgeving.

Foto v.l.n.r.: Joanne Boonstra, Mariëlle Wieman en Bas van de Griendt