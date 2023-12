Drie grote landelijke schoonmaakbedrijven Asito, CSU en Gom stappen gezamenlijk over op duurzame handschoenen als alternatief voor de gangbare nitril wegwerphandschoen. De nieuwe handschoenen, de Gloovy Eco Gloves, worden op een milieuvriendelijkere wijze geproduceerd en zijn recyclebaar. Hierdoor besparen de drie bedrijven gezamenlijk in totaal circa 1.600 ton CO₂-uitstoot per jaar. Samen roepen ze andere schoonmaakbedrijven op om ook te kiezen voor duurzamere handschoenen.

Naar schatting gebruikt de Nederlandse schoonmaaksector in totaal jaarlijks 60 miljoen handschoenen, medische handschoenen niet meegerekend. Als de hele branche overstapt op duurzame handschoenen wordt ongeveer 7.000 ton CO₂ bespaard.

Tot 75 procent CO₂-besparing

Zo’n 50 procent van de totale CO₂-uitstoot in de schoonmaakbranche in Nederland is afkomstig van materialen en middelen, waaronder handschoenen. De Gloovy handschoenen bestaan uit circulaire grondstoffen en zijn 50 procent duurzamer geproduceerd ten opzichte van de gebruikelijke nitril handschoenen. Bovendien zijn ze binnenkort ook volledig recyclebaar, waardoor nieuwe handschoenen gemaakt kunnen worden van gebruikte exemplaren. Hierdoor kan de totale CO₂-besparing oplopen tot wel 75 procent, vergeleken met de traditionele nitril handschoenen.

Duurzame levering- en retourstroom

Niet alleen de handschoenen zijn duurzamer, ook het leverings- en retourproces is dat. Asito, CSU en Gom ontwikkelen samen een duurzame retourstroom om de positieve impact te vergroten. Zo worden de handschoenen samen met andere schoonmaakproducten geleverd waardoor geen extra leveranciers of transport nodig zijn. En gebruikte handschoenen worden binnen dezelfde leveranciersstroom ook weer ingezameld en teruggebracht voor recycling tot nieuwe exemplaren. Daarmee is de cirkel rond.

Duurzaam product, duurzaam gedrag

De overstap naar duurzame handschoenen is een belangrijke stap naar verduurzaming in de schoonmaakbranche. Daarnaast stellen Asito, CSU en Gom zich ten doel om het aantal gebruikte handschoenen terug te dringen, door medewerkers te informeren over in welke situaties een handschoen wel of niet noodzakelijk is. De meest duurzame keuze is immers om helemaal geen handschoen te gebruiken, als de situatie dat toelaat. Natuurlijk blijven handschoenen in bepaalde situaties noodzakelijk om hygiënisch en veilig te werken.

Oproep aan de schoonmaaksector

Het belang van duurzaam handschoengebruik binnen de schoonmaaksector wordt in een gezamenlijk statement van de drie organisaties nog eens benadrukt. “Er valt aanzienlijke duurzame winst te behalen in de schoonmaaksector wat betreft de keuze van middelen en materialen. De overstap naar duurzame handschoenen is een belangrijke stap. Hoe meer organisaties hierin volgen, hoe groter de positieve impact. Tegelijkertijd is het van belang dat we streven naar spaarzaam gebruik van onze schoonmaakmiddelen. We hebben samen de verantwoordelijkheid om medewerkers goed te informeren zodat handschoenen op de juiste manier gebruikt worden. Op deze manier gaan we verspilling tegen en waarborgen we ook de veiligheid en hygiëne. We delen graag onze ervaringen met collega’s in de schoonmaakbranche, maar ook daarbuiten. We hopen dat andere bedrijven ons voorbeeld volgen of met ons in gesprek gaan zodat we de branche, en ook andere branches, verder kunnen verduurzamen.”