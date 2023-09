Ouderenzorginstelling Park Zuiderhout in Teteringen stopt met het gebruik van vervuilende wegwerphandschoenen en stapt over op duurzame handschoenen. Een primeur in de zorgsector in Nederland. “Dit sluit perfect aan bij onze duurzame ambities.”

Eind 2022 scrollt Imke van Herpen, Facilitair manager bij Park Zuiderhout, door haar tijdlijn op LinkedIn. Een bericht van Gloovy Eco Gloves over duurzame handschoenen trekt haar aandacht. “Ik merkte op hoeveel handschoenen er dagelijks werden weggegooid en was op zoek naar innovaties op dit gebied”, vertelt Imke. Ze zoekt contact met de producent waarna een uitgebreide test- en ontwikkelingsfase volgt. “Bij Park Zuiderhout hebben we alles in eigen beheer. Ook in de keuken en huishoudelijke dienst werken onze eigen mensen. Door de korte lijntjes kunnen we snel schakelen”, vervolgt ze.

Intensieve samenwerking

Het snel schakelen spreekt Thijs Groenen en Matz van Noesel, de jonge ondernemers van Gloovy Eco Gloves uit Oisterwijk, aan. “Door intensieve samenwerking met de medewerkers van Park Zuiderhout hebben we onze duurzame, veilige en gebruiksvriendelijke handschoenen in korte tijd in de dagelijkse praktijk kunnen testen en verbeteren zodat ze nu aan alle wensen en eisen voldoen”, vertelt Thijs Groenen. “Onze handschoenen zijn duurzaam geproduceerd en recyclebaar. Daarnaast is ons productieproces eenvoudiger en beter geoptimaliseerd dan bij de traditionele, vervuilende nitrile handschoenen.”

50% minder CO2 uitstoot

Wereldwijd worden miljarden handschoenen na gebruik verbrand, dat is enorm vervuilend. Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van de Gloovy-handschoenen. De 120 medewerkers van Park Zuiderhout – in de zorg, keuken en huishoudelijke dienst – gebruiken per jaar ongeveer 3.500 dozen met 100 handschoenen. Volgens het onderzoek leidt de overstap naar de groene variant tot een CO2-uitstootvermindering van 50 procent in vergelijking met de standaard nitril handschoenen. Met het verbruik van Park Zuiderhout komt dit overeen met de impact van 78 retourvluchten tussen Amsterdam en Londen.

Leveren én afvoeren

Distributiepartner Schwartzmans uit Waalwijk, die al jaren producten levert aan Park Zuiderhout, is direct betrokken bij het proces om de duurzame keten compleet te maken. Het bedrijf zorgt voor de levering van nieuwe handschoenen én het afvoeren van de gebruikte handschoenen. “Het is een heel mooi, duurzaam product en proces. Ook wij dragen graag bij aan het terugbrengen van CO2-uitstoot. Dit past ook binnen onze eigen bedrijfsvoering”, vertelt ondernemer William Schwartzmans.

Recycling

De duurzame handschoenen van Gloovy zijn recyclebaar. “Er kunnen andere producten van gemaakt worden, zoals potjes, vaasjes of emmers. Het uiteindelijke doel is om de gebruikte handschoenen als grondstof te gaan gebruiken voor nieuwe handschoenen”, vertelt Matz van Noesel van Gloovy. Zodra het proces volledig circulair is, zal de impact met het gebruik van Park Zuiderhout gelijk staan aan de CO2-uitstootvermindering aan 107 retourvluchten tussen Amsterdam en Londen.

Op de foto v.l.n.r. Thijs Groenen (Gloovy), Carmen Coers en Imke van Herpen (Park Zuiderhout), William Schwartzmans (Schwartzmans) en Matz van Noesel (Gloovy). Foto: Casper van Aggelen