School for Change gelanceerd – kennis èn gereedschap voor veranderaars

De Groene Afslag en het THRIVE Instituut hebben samen de School for Change opgericht om mensen die binnen hun organisatie de bron van verandering willen zijn te helpen met kennis en kunde. De school gaat eind oktober van start met visionaire sprekers als architect Thomas Rau, bestseller schrijver Jeroen Smit, lector Betekeniseconomie Kees Klomp, hoofdeconoom van de Triodosbank Kees Vendrik, oprichter van Urgenda Marjan Minnesma, professoren Kate Raworth, Arjo Klamer, Harry Hummels, Derk Loorbach en anderen.

Thuis afval scheiden, meer fietsen, minder vlees eten, dat is allemaal zinnig, maar het is evident dat we ook een paar dingen in ons werkende leven anders moeten doen. Dan komt er een veel groter vliegwiel op gang. School for Change heeft knappe koppen verzameld die daar heel hard over nagedacht en geschreven hebben, maar ook ondernemers die het gewoon zijn gaan doen. De school biedt theorie èn handelingsperspectief. Vol met tips & tricks, die je de volgende dag door je werk kan roeren.

Masterclasses

Er komt een reeks Masterclasses van een paar uur. Met visionairs als architect Thomas Rau, besteller schrijver Jeroen Smit, Prof. Arjo Klamer, Prof. Katherine Trebeck, hoofdeconoom Triodos Bank Kees Vendrik, Marjan Minnesma van Urgenda en Prof. Kate Raworth. Mastercourses Eind oktober start de Mastercourse Economics for Change (over alle mogelijke wegen naar een nieuwe economie). Een van de docenten is Kees Klomp, lector Betekenis Economie in Rotterdam (en verbonden aan het THRIVE Instituut).

In december begint Prof. Harry Hummels met Leading for Change, omdat veranderen moeilijk is en we mensen nodig hebben die het voortouw nemen: nieuwe leiders. Leidinggeven is niet alleen iets voor het management, maar voor iedereen die voor de troepen kan lopen en anderen in beweging krijgt, op weg naar een economie die het welzijn van iedereen dient. In het nieuwe jaar start Innovation for Change (alles verandert in sneltreinvaart, dus we kunnen er maar beter goed over nadenken) en er volgen nog een aantal anders Mastercourses.

Not for Profit

Alle betrokkenen doen not-for-profit mee met bovendien het buy one, give one principe. Voor iedere boeking wordt gezorgd dat de kennis ook terecht komt bij een student of scholier.

Lucas Mol, aanjager van De Groene Afslag: “Een wereld die draait om oneindige groei is simpelweg niet houdbaar: We weten inmiddels allemaal wel dat het anders moet en bij De Groene Afslag laten we op een positieve manier zien dat het anders kan. De School for Change biedt handelingsperspectief”.

Lector Betekenis Economie en oprichter van THRIVE Instituut Kees Klomp: “Het doel van de School for Change is om zoveel mogelijk mensen leiding te laten geven aan verandering, om mensen munitie te geven om niet alleen toe te kijken hoe de wereld verandert, maar ook hoe ze bij kunnen dragen aan een positieve verandering. The School for Change wil mensen empoweren om mee te doen aan de verandering.”