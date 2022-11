Schiphol gaat Lounge 1, het gebied na de securitycontrole voor passagiers met een Schengenbestemming, vernieuwen. Na de afgeronde herontwikkeling van Vertrekhal 1, gaat Lounge 1 een upgrade krijgen. Daardoor zal de kwaliteit sterk verbeteren en wordt de lounge verduurzaamt. Schiphol gaat de lounge uitbreiden, looproutes overzichtelijker maken en het aanbod van voorzieningen zoals horeca en winkels vergroten.

Door de herinrichting van Lounge 1 wordt 24.000 vierkante meter vloeroppervlak opnieuw ingedeeld waardoor passagiers makkelijker en overzichtelijker hun weg kunnen vinden. Een deel van de ruimte krijgt ook een nieuwe functie, dat gaat zorgen voor ongeveer 5.000 vierkante meter extra vloeroppervlak voor passagiers, nieuwe winkels en horeca. Rondom de twee centrale pleinen in de lounge zullen 23 vernieuwde winkel- en horecaconcepten worden gerealiseerd. Op de bovenverdieping in Lounge 1, het zogenoemde food court, wordt het horeca -aanbod uitgebreid.

Passagier en duurzaamheid centraal

De passagier en duurzaamheid staan centraal in het nieuwe ontwerp. De lounge wordt verdeeld in drie gebieden met ieder een eigen uitstraling die door hun vorm, kleur en materiaalgebruik een natuurlijk geheel vormen. Daardoor kunnen passagiers makkelijker hun weg gaan vinden.

Daarnaast ligt de focus op duurzaamheid en circulariteit. Tijdens de herontwikkeling zal ruim 90% van de materialen recycled worden en zullen installaties die veel energie verbruiken, vervangen worden door zuinigere installaties. Materialen die gebruikt worden, zijn zo duurzaam mogelijk. Het plafond wordt gemaakt van recyclebaar aluminium en recyclebare panelen, vloertegels van restmateriaal van marmer, graniet en kwarts, stoffering voor meubels wordt gemaakt van leerafval en de houten wanden van duurzaam bamboe. Alles samen draagt bij aan het doel van Schiphol om in 2030 zero waste te zijn.

De herinrichting van Lounge 1 gebeurt in meerdere fases

Bouwcombinatie van Spie en Equans (ESAP) zal de verbouwing gaan uitvoeren. Beide bedrijven hebben al eerder werkzaamheden voor de luchthaven uitgevoerd. ESAP bereidt zich de komende maanden voor op de uitvoering en vanaf 2023 gaat de daadwerkelijke verbouwing van start. Lounge 1 blijft tijdens de hele verbouwing beschikbaar voor reizigers. Uiteraard wordt de overlast voor reizigers tot een minimum beperkt, omdat een deel van het project in de nachten wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn de werkzaamheden ook in verschillende fases opgedeeld, die achter elkaar gepland staan om luchtvaartmaatschappijen, passagiers en werknemers zo min mogelijk te hinderen.