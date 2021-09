Schiphol leidt breed Europees samenwerkingsverband om verduurzaming luchtvaart te versnellen

De Europese Commissie heeft een subsidie van 25 miljoen euro toegekend aan een samenwerkingsverband met 29 partijen genaamd TULIPS, dat geleid wordt door Royal Schiphol Group. Deze subsidie is onderdeel van de Europese Green Deal om innovaties te ontwikkelen die de transitie naar duurzaam vervoer en verduurzaming op luchthavens versnellen. Voor deze uitdaging is samenwerking in de hele luchtvaartsector nodig. Dit unieke Europese consortium met luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, kennisinstituten en sectorpartners maakt het mogelijk hier significant aan bij te dragen aan het verduurzamen van luchtvaart.

De partijen willen de uitrol van duurzame technologie in de luchtvaart versnellen en bijdragen aan klimaatneutrale en afvalvrije luchthavens in 2030 en klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Amsterdam Airport Schiphol wordt de proeftuin voor de 17 projecten die voortkomen uit de samenwerking. TULIPS gaat in januari 2022 van start en duurt tot december 2025.

Verduurzaming versnellen

Op Amsterdam Airport Schiphol worden alle nieuwe duurzaamheidsprojecten gedemonstreerd. Partnerluchthavens Oslo, Turijn en Larnaka zullen een deel van deze innovaties ook implementeren. Luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, kennisinstituten en sectorpartners werken samen om die verduurzaming op en rond de luchthaven versnellen, zoals het verduurzamen van voertuigen op het platform. Ook worden de faciliteiten voor het elektrisch- of met waterstof opladen van vliegtuigen getest, de grootschalige levering van Sustainable Aviation Fuel (SAF) wordt geïntroduceerd en geoptimaliseerd en circulair materiaalgebruik wordt verbeterd. Er worden demonstraties uitgevoerd om ultrafijnstof af te vangen van startende en vertrekkende vluchten. Ook zal de volledige reis van passagiers en vracht onderzocht worden en worden oplossingen aangedragen voor een optimale mix van verschillende vormen van vervoer.

Door samenwerking op vier zeer uiteenlopende luchthavens, met de brede coalitie partners, wordt goed zichtbaar welke impact de oplossingen kunnen hebben op de Europese klimaatdoelstellingen. Door de innovaties in verschillende scenario’s te implementeren dienen deze als voorbeeld en wordt duidelijk hoe deze doorgevoerd kunnen worden in heel Europa. De resultaten van het project zullen naar verwachting een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de luchtvaartsector. De opgedane kennis wordt publiekelijk gedeeld met de luchtvaartsector en andere Europese luchthavens, zodat zij aan de hand van praktische stappenplannen de TULIPS technologieën en concepten ook kunnen toepassen.

Partners

Royal Schiphol Group nam het initiatief om een voorstel in te dienen. In TULIPS werkt Royal Schiphol Group samen met Oslo Airport, SINTEF AS, SINTEF Energi AS, Hermes Airports, Catalink Ltd, Torino Airport, Politecnico di Torino, Beta-I, Egis S.A., Excess Materials Exchange, Fraunhofer Gesellschaft, KLM Royal Dutch Airlines, KLM Equipment Services, Manchester Metropolitan University, Mobility Concept, Koninklijke NLR – Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Nouryon Industrial Chemicals, Pipistrel Vertical Solutions, Port of Amsterdam, SKYNRG, TNO, TU Delft, Instituto Superior Téchnico, University of Antwerp, BAM Infraconsult, Ballard Power Systems Europe, DHL Global Forwarding Netherlands en Zepp.solutions.