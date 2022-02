Schiphol gaat twee TaxiBots kopen, speciale sleeptrekkers waarmee vliegtuigen duurzaam kunnen taxiën. Schiphol is de eerste Europese luchthaven die gebruik gaat maken van TaxiBots. De investering is onderdeel van de door Schiphol aangekondigde versnelling in de verduurzaming en komt boven op de investeringen die de luchthaven eerder aankondigde.

“2022 is een cruciaal jaar in de verduurzaming van de luchtvaart. We versnellen maatregelen die uitstoot verminderen en de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Dat is belangrijk voor het klimaat, onze medewerkers en omwonenden. We zijn de eerste in Europa en één van de weinige luchthavens wereldwijd die werken aan het doorvoeren van duurzaam taxiën op grote schaal. Ik ben trots op deze koplopersrol van Schiphol.” – Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group

Duurzaam taxiën

Bij duurzaam taxiën worden vliegtuigen van en naar de start- en landingsbaan gebracht door een speciaal sleepvoertuig en blijven vliegtuigmotoren voor het grootste deel uit. Schiphol koopt twee van deze speciale sleeptrekkers bij Smart Airport Systems. De voertuigen komen medio 2022 naar Schiphol. Wereldwijd zijn er op dit moment enkele TaxiBots in gebruik op twee Indiase luchthavens.

Uit een eerdere proef op Schiphol blijkt dat duurzaam taxiën zorgt voor gemiddeld een halvering van het brandstofgebruik tijdens het taxiën en daarmee de CO2-, stikstof- en (ultra)fijnstofuitstoot omlaag brengt. Gezien de afstand kan bij het taxiën naar de Polderbaan de brandstofbesparing oplopen tot 65%.

Invoeren als standaard

Om duurzaam taxiën op heel Schiphol de standaardprocedure te maken, heeft Schiphol initiatief genomen om samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), KLM, Transavia, Corendon Dutch Airlines en grondafhandelaren dnata en KLM Ground Services een stappenplan op te stellen. De eerste stap daarin zijn de twee sleepvoertuigen die in gebruik genomen worden op Schiphol voor een vervolgproef, waar ook TUI, Viggo en Swissport bij aansluiten. Dit is onderdeel van een Europees initiatief, het ALBATROSS project, met als doel het ontwikkelen en demonstreren van duurzamere vliegoperaties van vertrek van de gate tot aankomst, waarbij bestaande oplossingen worden toegepast om brandstof te besparen. Daarna zal de proeffase overgaan in een standaardproces waarbij bepaalde vliegtuigtypen duurzaam kunnen taxiën van en naar de Polderbaan.

Voorbereidingen gestart

Om duurzaam taxiën van en naar de Polderbaan structureel mogelijk te maken, worden op Schiphol al infrastructurele aanpassingen voorbereid, die uitgevoerd worden voor de start van de vervolgproef. Denk hierbij aan markeringen om vliegtuigen op de juiste plek te kunnen laten stoppen zodat ze aan of van het sleepvoertuig gekoppeld kunnen worden. Ook moeten er wegen verbreed worden, zodat de speciale voertuigen zonder vliegtuig van en naar de Polderbaan kunnen voorafgaand aan of na uitvoering van het slepen, zonder hierbij overig (taxiënd) verkeer te hinderen.

Royal Schiphol Group wil de meest duurzame luchthavens exploiteren en heeft de ambitie om in 2030 een uitstootvrije grondoperatie te hebben op haar Nederlandse luchthavens. Hier lees je er meer over: Schiphol | Op weg naar duurzame luchtvaart