Schadeketens slaan handen ineen voor duurzame investering in opleidingen

Door een gezamenlijke investering van alle schadeketens: ABS Autoherstel, Schadenet, Autoschade Herstel Groep, ASN Autoschade en A.A.S. Schadeherstel in het project Duurzame en Slimme Mobiliteit wordt er een zeer belangrijke impuls gegeven aan het verbeteren en vernieuwen van autoschade opleidingen in Nederland. Op 21 januari jl. gaven alle ketens voor een periode van minimaal vier jaar een commitment af door het ondertekenen van een zogenaamde cofinancieringsverklaring. Daarin garanderen zij dat er vanuit de ketens uren, kennis en expertise op meerdere vakgebieden wordt ingebracht.

Niveau 4

Het belang is groot”, aldus Nico Stolk, directeur ABS Autoherstel. “Het herstel aan moderne auto’s wordt in snel tempo complexer en nu is er de kans om mee te denken de autoschadeopleidingen naar een hoger niveau te tillen.” Leontine Sitters, directie Schadenet: “Daarnaast wordt het mogelijk voor jongeren direct op niveau 4 in te stromen, een zeer relevante groep potentiële medewerkers die we echt nodig hebben in onze branche”. Guus van Dreven, directie Autoschade Herstel Groep vervolgt: “En natuurlijk willen we onze kennis en ervaring toevoegen aan de inhoud van de nieuwe opleidingen. Praktijk en theorie ligt soms uit elkaar en als we direct betrokken zijn bij de ontwikkelingen, minimaliseren wij die gap.”

Slimme en Duurzame mobiliteit

Het project Slimme en Duurzame mobiliteit is een initiatief van Summa Automotive en Smart Mobility, MAC, NexTechnician, RijnIjssel en Praktijkcentrum Autoschadeherstel Gelderland waarbij VOC en Innovam aansluiten met als doel nieuwe opleidingen, keuzedelen en trainingen rondom duurzame en slimme mobiliteit te ontwikkelen. Het gaat hierbij o.a. om de opzet van een MBO 4 opleiding Technisch Specialist Autoschade, met een keuzedeel Technisch Expert Elektrische Voertuigen (TEEV). Om het project te kunnen financieren, wordt door Summa Automotive en Smart Mobility in samenwerking met alle partners een aanvraag ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Hiervoor is cofinanciering nodig vanuit het bedrijfsleven. Alle ketens in Nederland hebben besloten gezamenlijk hierin te investeren.

Unieke samenwerking

Het is vrij uniek een dergelijke samenwerking in de autoschadeherstelbranche. Nicole Spenkelink, directie A.A.S.: “Het levert bakken energie om bezig te zijn met de toekomst van het prachtige vak autoschadeherstel. Educatie is daarin een hele belangrijke pijler waarin we moeten investeren. We zijn trots dat we de competitiviteit even opzij kunnen zetten voor een hoger gezamenlijk doel”. Peter Hubregtse, directie ASN Autoschade: “En gezamenlijk te bouwen aan een duurzame schadeherstelsector die meebeweegt met de ontwikkelingen. We zetten vandaag daarin een grote stap samen”, aldus Hubregtse.