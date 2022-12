Censo en De Duurzame Adviseurs maakten samen bekend dat zij de handen ineen slaan om de verduurzaming van zakelijk Nederland te versnellen. De strategische samenwerking tussen bedrijven houdt in dat De Duurzame Adviseurs onderdeel wordt van de ‘Censo familie’, een groep van bedrijven die klanten in de zakelijke markt ontzorgt in al hun energie gerelateerde zaken. De Duurzame Adviseurs, gespecialiseerd in advies over CO 2 -reductie, MVO en energie, blijft in de markt opereren onder eigen merknaam. Oprichters Nick van Moerkerk en Thijs Lindhout behouden hun huidige functies.

Erik Kemink, directeur Censo: “Als aanvulling op onze dienstverlening, waarbij wij duurzame energie-oplossingen in de hele keten met elkaar verbinden, zien wij veel potentie in De Duurzame Adviseurs door hun expertise op het gebied van advies in combinatie met het vroegtijdige stadium waarin zij bij klanten betrokken zijn. Want juist aan de start van verduurzamingstrajecten is een integrale oplossing voor het complete energievraagstuk het meest kansrijk. Die integrale benadering levert de meeste energiebesparing en CO 2 -reductie op en hiermee komen we sneller bij ons doel: een CO 2 -neutraal zakelijk Nederland. Wij kijken er dan ook erg naar uit om met alle mensen van De Duurzame Adviseurs samen te werken.”

Nick van Moerkerk, directeur De Duurzame Adviseurs, over de samenwerking: “Wij hebben vanuit onze integrale visie op duurzaamheid, waarbij we niet alleen beleid maken maar ook in actie komen, in Censo de perfecte partner gevonden. Samen met Censo zien we nog meer mogelijkheden om organisaties te motiveren en te inspireren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.”

Over Censo

Censo wil verduurzaming van gebouwen eenvoudiger maken en de energietransitie van zakelijk Nederland versnellen. Hierbij is het ultieme doel een 100% CO 2 -neutraal zakelijk Nederland in 2030. Van A tot Z ontzorgen in energiebeheer en CO 2 -reductie, ziet zij hierin als cruciaal. Klanten vinden bij Censo dan ook alles onder één dak. En om klanten écht te kunnen helpen, is volgens Censo een integrale benadering nodig van het complete energievraagstuk. Daarom verbinden zij alle krachten in de hele energieketen: Connecting Energy Solutions.

Censo opereert vanuit Nieuwegein, Nijmegen, Oisterwijk en Goes en werkt landelijk voor de grootzakelijke markt, overheid en MKB. Naast integraal energiemanagement biedt zij erkende meetdiensten, energieadministratie, ondersteuning bij energie wet- en regelgeving, energiemanagement- en analyse, duurzame energie installaties zoals laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen, batterijopslag en slimme aansturing hiervan alsook ondersteuning bij financiering en subsidies van installaties. De bedrijven Censo.live, Energy Services, EV Wise, HIT, TUMS Meetdiensten en nu dus ook De Duurzame Adviseurs maken onderdeel uit van Censo. Bij Censo werken 180 mensen.

Over De Duurzame Adviseurs