Scab introduceert het gratis online platform ‘MVO voor jou in de bouw’. Dit is een ‘virtuele gereedschapskist’ met inspirerende video’s en een kennisquiz op het gebied van duurzaam, circulair, bouwen. Doel van ‘MVO voor jou in de bouw’ is bouwondernemers een steuntje in de rug te bieden bij het motiveren van hun medewerkers om daadwerkelijk duurzaam aan de slag te gaan.

Motiveren van medewerkers

Scab vindt het belangrijk om te investeren in een duurzame toekomst. Niet alleen intern door het toepassen van een concreet MVO-beleid maar ook daarbuiten. Maarten Stubbé, directeur Scab: “We willen de bouwondernemers motiveren om duurzaam te bouwen. Voor een deel hebben ze dat zelf in de hand maar uiteindelijk moet duurzaam bouwen iets zijn waar alle medewerkers op kantoor en de bouwplaats mee aan de slag gaan. Dat is vaak een uitdaging.”

Virtuele gereedschapskist

Scab ging deze uitdaging aan en heeft in 2021 samen met studenten tijdens de eerste Hogeschool SDG Challenge een prijswinnende methode ontwikkeld; de virtuele gereedschapskist ‘MVO voor jou in de bouw’.

Deze methode is nu in productie genomen en bevat praktische tools die elke bouwondernemer kan inzetten om werknemers bewust te maken van de duurzame impact die hij/zij kan maken. Uiteraard afhankelijk van de behoefte want de ene onderneming zal ‘verder’ zijn op het gebied van MVO dan de andere. Wat de MVO-situatie ook is: het begint met een eerste stap. Maarten: “Het hoeft allemaal niet groots en meeslepend. Met elk kleine stap die je maakt op het gebied van duurzaam bouwen, breng je al een flinke kettingreactie aan verbeteringen op gang. Die bewustwording, dáár gaat het om. Ik hoop dat we met ‘MVO voor jou in de bouw’ daar ons steentje aan bij kunnen dragen.”

