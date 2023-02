Op de dag van de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2023 is Circular Clarity als 100ste partner toegetreden tot het snel groeiende platform Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl). Circular Clarity is een adviesbureau dat met haar programma’s MKB-bedrijven helpt circulair te ondernemen. Eerder dit jaar werden ook Mazars, Route Circulair, Fynch, Salacia, GS1, Seenons, Hill+Knowlton Strategies, Tosca en Löning partners. De portal heeft ruim 1 miljoen pageviews per jaar.

Het platform werd in mei 2000 opgericht en is de oudste op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven en ook nog eens de meest actuele en complete. De nieuwsdatabase bevat inmiddels meer dan 21.000 nieuwsberichten die voor de bezoekers gratis te lezen zijn. De LinkedIn pagina van het platform heeft het grootste aantal volgers (ruim 20.000) onder de diverse duurzame nieuwssites. De portal heeft een zeer hoge ‘domein autoriteit’ in Google, dat bijdraagt in een hoge ranking in Google van de artikelen en van de websites waarnaar verwezen wordt in deze artikelen.

Andere belangrijke onderdelen van het platform zijn:

een zeer populaire en complete vacaturebank op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven;

op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven; een agenda met evenementen zoals webinar, congressen en opleidingen;

met evenementen zoals webinar, congressen en opleidingen; columns en interviews ;

; themapagina’s over circulaire economie, klimaat & energie, duurzame producten, voeding & landbouw en mobiliteit & transport/logistiek, verslaggeving & transparantie en bouw/infra & vastgoed. Ook voor de duurzaamheidsprofessionals is er specifieke themapagina. Aan elke themapagina is een wekelijkse email nieuwsbrief gekoppeld.

Folkert van der Molen (oprichter/eigenaar Van der Molen E.I.S.): “Het bedrijfsleven is volop aan de slag met duurzaamheid, en dat is mooi maar ook noodzakelijk. De urgentie is hoog. Er zijn dagelijks vele mooie berichten over nieuwe duurzame producten en diensten, nieuwe initiatieven, samenwerkingen en nieuwe strategieën van bedrijven. De portal functioneert als een ideale ‘content hub’ om nieuws, evenementen en vacatures onder de aandacht te brengen bij (potentiële) klanten en stakeholders. Door het enorme bereik op social media dat gekoppeld is aan de portal (met name het zakelijke LinkedIn), komen de (nieuws)berichten bij een groot relevant publiek onder de aandacht. Op deze dag van de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2023 is het natuurlijk leuk te vermelden dat het thema ‘Circulaire economie’ nog steeds het meeste in de aandacht staat op de portal”.

Marco Rog (mede-oprichter van Circular Clarity): “We zien het platform Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen als motor in het verspreiden van kennis en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven, waaronder de circulaire economie. We zijn dan ook partner geworden om onze kennis, programma’s en nieuws via deze portal bekendheid te geven!”

Partnerschap

Elke partner heeft een eigen ‘partnerpagina’ op het platform waar de berichten van de betreffende partner samenkomen. Ook interesse in partnerschap? Klik hier voor meer informatie!

