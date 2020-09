Save Home is bijna helemaal van afvalplastic gemaakt

Bram Peters graait graag in de afvalbak. Zo graag en veel dat hij met de opbrengst onlangs een woonhuis van afvalplastic voor zijn gezin bouwde in Oosterbeek. Volgens Peters, met compagnon Erik Roelevink eigenaar van het plastic recyclingbedrijf Save Plastics, gaat het om de ‘Tesla’ onder de duurzame, zelfvoorzienende en verplaatsbare woningen. Peters: ‘Waarom zou je hout importeren of baksteen laten maken als we gratis grondstof in de plasticbak hebben zitten?’ Forbo Flooring sponsorde het initiatief, genaamd Save Home, met een CO2-neutraal geproduceerde Marmoleumvloer, gemaakt van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen.

Peters gelooft in een circulaire wereld waarin we gebruiken wat we al hebben. Als directeur van Save Plastics en deelnemer aan de Planet Cause zet hij zich in voor het gebruik van afvalplastic als grondstof. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij de Noordzee Beach Clean-up, waarbij honderden kilo’s plastic werd ingezameld. Ook initiatieven als de Ocean Clean up, die de plastic soep aanpakt die onze zeeën en oceanen teistert, ondersteunt hij via het ondernemerscollectief Plastic Fantastic. ‘Plastic is een heel goed alternatief voor tropisch hardhout. Waarom importeren we jaarlijks 190 miljoen kilo hardhout als de afvalbakken hier vol zitten?’ Peters is een echte idealist en kiest – als het even – kan altijd voor het moeilijkst te verwerken en vervuilde plastic.

Op dit moment wordt 60 procent van het ingezamelde afvalplastic verbrand. Dat geldt zowel voor huisafval als dat wat partijen als de Ocean Clean-up uit de zee vissen. Zonde, vindt Peters. ‘Producten gemaakt van afvalplastic hebben zonder extra onderhoud een levensduur van minimaal 50 jaar en kun je negen keer omsmelten. Dat is veel duurzamer dan de meeste andere grondstoffen. Met dit huis bespaar je zo’n 13.000 ton CO2-uitstoot.’

Vakantiesferen

Eerder maakte Save Plastics al banken, lichtmasten, steigers, bruggen, stuwen en beschoeiing van afvalplastic, maar een huis als het zijne is volgens Peters het bewijs dat afvalplastic echt een waardevolle grondstof vormt. De uit drie delen opgebouwde woning is ontworpen door Architectenbureau Enklaar en Klavers en doet een beetje denken aan een vakantiehuisje, maar wel met alle luxe en comfort. Ook de twee puberzonen voelen zich er naar eigen zeggen thuis. Het huis profiteert maximaal van de zon met veel lichtinval en is fraai modern ingericht met flink wat hout.

Forbo Flooring, een wereldwijd toonaangevende producent van duurzame designvloeren, droeg graag een steentje bij aan het Save Home. Astrid Steelink, marketingmanager van Forbo Flooring: ‘Duurzame initiatieven hebben altijd onze interesse, zeker als ze ook nog eens circulair zijn. Zelf zijn we druk bezig om het productieproces van Marmoleum circulair te maken.’ Marmoleum wordt wel al CO2-neutraal geproduceerd door de vloerproducent en wordt gemaakt van natuurlijke, snel hernieuwbare grondstoffen. De planten en bomen die deze grondstoffen leveren, zoals de vlasplant en naaldbomen, nemen middels fotosynthese CO2 op uit de lucht. Deze CO2-opname is groter dan de CO2-uitstoot door productie en transport. Daarom is het volledige productieproces van Marmoleum CO2-neutraal.

Toonzaal van duurzaamheid

Forbo was niet het enige duurzame bedrijf dat contribueerde. Zo komen de recyclingstoelen bijvoorbeeld van De Vorm, werd de keuken van afvalmateriaal geleverd door + artillerie Furniture en komen de hergebruikte gordijnen van Woonhuys De Weerd. De energie, tenslotte, is afkomstig uit een hergebruikte accu van Time Shift Energy.

Inmiddels loopt het storm qua belangstelling voor het huis van Peters. Zo’n 700 mensen toonden na de oplevering interesse in het Save Home. Peters gaat van start met het bouwen van tien plastic huizen, maar hij hoopt op ‘een bouwgolf die de hele wereld over gaat’. Daarvoor moeten er wel mobiele machines gaan komen die het plastic plaatselijk kunnen verwerken tot grondstof. Daarnaast denkt Peters aan een Plastic Fantastic Experience Center. ‘Dat wordt een mini-fabriek met demonstraties, educatie en plastic bouwkunst met als doel bewustwording kweken.’