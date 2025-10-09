GS1 en TNO gaan in het Centre of Excellence for Digital Product Passports (CoE-DPP) een nieuwe samenwerking aan. Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling en implementatie van Digital Product Passports in Nederland en daarbuiten.

Volgens de Europese Green Deal en de circulaire economie-actieplannen van de Europese Commissie, moeten er vanaf 2027 Digital Product Passports (DPP’s) komen om de traceerbaarheid, duurzaamheid en recycleerbaarheid van producten te verbeteren. Deze regelgeving ondersteunt de bredere doelstellingen van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en een circulaire economie tot stand te brengen.

DPP voor circulaire businessmodellen

Een DPP is een digitaal document met gedetailleerde informatie over een product, zoals de samenstelling, herkomst, productiemethoden en de milieu-impact gedurende de levenscyclus van het product. Het doel van een DPP is om inzicht te bieden in een product en ervoor te zorgen dat relevante informatie beschikbaar is voor consumenten, bedrijven, hergebruik & reparatie services en sorteerders & recyclers. Zo ontstaat minder afval en worden grondstoffen behouden. In het CoE-DPP komen deze ontwikkelingen samen.

Dé leidende hub

De ambitie van het CoE-DPP is om dé leidende hub te zijn voor ontwikkeling, standaardisatie en implementatie van Digitale Product Paspoorten (DPP) in Nederland, met een sterke link naar Europa. Door expertise en middelen van deelnemers te bundelen en te ontsluiten, versnelt het CoE-DPP de adoptie van DPP’s en bevordert het innovatie en interoperabiliteit van systemen.

Het CoE-DPP is de spil in ontwikkeling DPP-landschap

Door de samenwerking te bundelen van twee onafhankelijke en toonaangevende organisaties wil het CoE-DPP de implementatie van DPP’s helpen versnellen. Het gezamenlijke doel is om richting te geven in het versnipperde kennislandschap rondom DPP’s in Nederland en deze te structureren in drie activiteitenclusters:

DPP in de praktijk brengen – realisatie en testen van toepassingen Cross-sectorale afstemming – waarborgen van standaardisatie en harmonisatie over sectoren heen Kennis delen voor adoptie – DPP-inzichten en best practices toegankelijk maken voor alle relevante partijen

TNO voor coördinatie

TNO, bekend om haar expertise in Europese en Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van DPP’s door projecten zoals CIRPASS2, DaCapo, AI MATTERS en NextGen HighTech, speelt in het CoE-DPP een cruciale rol in de coördinatie en standaardisatie van DPP’s. “Door deze samenwerking kunnen we onze kennis en middelen bundelen, wat cruciaal is voor het goed ontwikkelen én gebruiken van DPP’s in Nederland en Europa”, aldus Sjoerd Rongen van TNO/CoE-DPP.

GS1: toonaangevend in standaardisatie

GS1, met haar uitgebreide kennis en ervaring in identificatiesystemen, barcodes/QR-codes en productdata, kan als een not for profit-organisatie een waardevolle bijdrage leveren aan de nationale en internationale standaardisatie van data voor DPP’s. “GS1 is betrokken bij trajecten zoals Shopping Tomorrow, het standaardisatietraject van de NEN en een aantal van dezelfde groepen als TNO die de EU adviseert over een DPP. Daardoor is de samenwerking in het CoE-DPP een logische vervolgstap en kunnen we onze achterban van bedrijven nog beter ondersteunen”, zegt Loek Boortman van GS1.

Open voor nieuwe samenwerkingen

Het Centre of Excellence for Digital Product Passports, onderdeel van het Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC), staat open voor nieuwe samenwerkingen en nodigt andere organisaties uit om deel te nemen aan deze innovatieve en transformerende reis.