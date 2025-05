Jumbo, Wageningen University & Research (WUR), Intersnack, De Vegetarische Slager, Alpro en HAK gaan samen onderzoek doen hoe zij klanten in de winkel kunnen helpen en stimuleren om vaker te kiezen voor plantaardige eiwitten. Het gaat om een tweejarige Publiek Private Samenwerking (PPS) genaamd Shifting Shelves. Hierbij bouwt Jumbo voort op eerder onderzoek en zet het een nieuwe stap in de eiwittransitie.

Een betere balans op het bord van onze klanten, met meer plantaardige dan dierlijke eiwitten helpt om emissies te verminderen. Ook draagt een meer plantaardig dieet bij aan een gezonder eetpatroon. Daarnaast levert het onderzoek nieuwe wetenschappelijke inzichten op. Voor de deelnemende commerciële partijen geeft het meer inzicht in consumentengedrag. Samen met haar partners hoopt Jumbo klanten te inspireren vaker voor plantaardig te kiezen, met gezondheid, betaalbaarheid en smaak als kernwaarden.

Innovatieve pilots

Deze samenwerking is binnen de Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water & Voedsel toegekend en loopt van 2025 tot en met 2026. Er worden innovatieve pilots uitgevoerd op de winkelvloer zoals nieuwe schapposities en opvallende signing. Daarnaast wordt er grondig onderzoek verricht, van literatuurstudies en klantonderzoek tot tests in een virtuele supermarkt. Muriel Verain, Researcher Consumer Science bij Wageningen University & Research, benadrukt: “Het is heel waardevol om onze kennis over gedragsinterventies in de praktijk te testen op de winkelvloer. Shifting Shelves is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap en de dagelijkse praktijk elkaar kunnen versterken.”

Vlees- en zuivelvervangers, peulvruchten en noten

De PPS richt zich op het brede spectrum van een plantaardiger dieet. Met aandacht voor diverse productgroepen als vlees- en zuivelvervangers, peulvruchten en noten. Mirella Borra, International Category Manager Retail Brands: “Voor Intersnack is dit een unieke mogelijkheid om samen te leren hoe we kunnen stimuleren noten vaker te gebruiken als gezonde en voedzame bron van plantaardige eiwitten.” Voor Alpro is het met hun portfolio, bestaande uit zuivel én plantaardige producten, een unieke positie om gezonde, duurzame en gevarieerde eetgewoontes van consumenten te stimuleren. “Wetenschap en innovatie staan centraal in alles wat wij doen, daarom past deze samenwerking goed bij ons,” zegt Tessa Berens, Category Manager bij Alpro.

De Vegetarische Slager wil vleesliefhebbers laten ervaren dat je niets hoeft te laten schieten wanneer je voor plantaardig kiest. “Zo kun je nog steeds genieten van de bekende smaak, textuur én tradities met onze vleesch-iconen,” meent Valerie Vos, Country Business Lead. “Daarom kijken we er naar uit om samen met de partners van Shifting Shelves vernieuwende interventies op de winkelvloer te testen zodat mensen vaker voor plantaardige eiwitten kiezen.”

Bijdrage aan ambities Jumbo

Jumbo heeft eerder deelgenomen aan een publiek private samenwerking, samen met andere retailers, de WUR en Rijksuniversiteit Groningen en het CBL. Dit onderzoek is in 2024 afgerond. Jumbo wilde daarna graag verder met onderzoek, gericht op een plantaardiger eetpatroon van klanten. Omdat Jumbo gelooft in de kracht en toegevoegde waarde om dit samen met de keten te doen. De inzichten uit deze samenwerking dragen bij aan de ambities van Jumbo op het gebied van klimaat en gezondheid.