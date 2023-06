Een reis door de agrofoodketen

Tijdens de bijeenkomst, onder leiding van moderator Dick Veerman (Foodlog), waren diverse Tweede Kamerleden aanwezig. Zij werden door verschillende sprekers meegenomen op een korte reis door de agrofoodketen. Daarbij gaven zij inzicht in de unieke positie binnen die keten en vertelden over duurzaamheidsinitiatieven en samenwerkingen waarmee zij bijdragen aan een versnelling van de verduurzaming van de keten.

Joachim Nieuwhoff (Directeur Supply Chain, Inkoop en Landbouw bij HAK) vertelde onder andere over het feit dat 85% van hun productie in een straal van 125 kilometer van de locatie in Giessen plaatsvindt en de (lokale) teelt van groenten en peulvruchten onder het ‘On the way to Planet Proof’-keurmerk sinds 2021.

“Een toekomstperspectief voor de Nederlandse voedseldelta: sámen de lat verhogen”.

Akkerbouwer Hilde Coolman overhandigde de aanwezige Tweede Kamerleden gezamenlijke voorstellen uit de agrofoodketen om verduurzaming te versnellen: “Een toekomstperspectief voor de Nederlandse voedseldelta: sámen de lat verhogen”.

Uitnodiging om in gesprek te blijven

Verduurzaming van de keten kent verschillende uitdagingen. Positief om tijdens Voedselpoort te horen dat een brede vertegenwoordiging van de Kamer onderschrijft dat we die uitdagingen samen moeten aangaan om versnelling te kunnen realiseren.

Wij hebben de Tweede Kamerleden uitgenodigd om op een agrarisch bedrijf, in een voedingsmiddelenfabriek en in de supermarkt door te praten over de inrichting van het voedselsysteem en om meer voorbeelden van succesvolle initatieven te kunnen laten zien. Het eerste bezoek zal bij HAK plaatsvinden.

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en blijven in gesprek met de andere organisaties en de overheid om de voorgestelde aanpak te verwezenlijken: het optillen van de duurzaamheidsvereisten binnen de Europese Unie om daarmee verduurzaming te versnellen, rekening houdend met het verdienmodel van boeren en tuinders.