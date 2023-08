Slechts een derde (37%) van de bedrijven in de Benelux heeft een duurzame IT-strategie. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Paessler AG, bekend van de monitoring software Paessler PRTG, onder 1051 IT-beheerders uit 100 landen. Ook gaf 60 procent van de IT-beheerders in de Benelux aan dat het belangrijk is dat de softwareleverancier die de monitoring verzorgt milieubewust is.

Duurzame ambities groeien gestaag

Europa is koploper wanneer het gaat om het hanteren van een duurzame IT-strategie, bijvoorbeeld om te besparen op energie, water en hardware. 42 procent van de Europese bedrijven heeft duurzame IT-strategieën, ten opzichte van 26 procent in Noord- en Zuid-Amerika. Meer dan de helft (52%) van de respondenten uit Noord- en Zuid-Amerika geeft aan een duurzame IT-strategie ook nog geen prioriteit te geven de komende jaren. Het aantal organisaties dat werkt aan duurzame IT-strategieën is dit jaar wereldwijd gestegen van 33 naar 37 procent.

Cloud-adoptie grote zorg in Benelux

Cloud-adoptie is de grootste uitdaging (41%) voor de IT-sector in de Benelux. 72 procent van de IT-infrastructuur is namelijk nog niet opgenomen in de cloud. Wel verwacht 61 procent van de bedrijven in de Benelux dat ze binnen nu en twee jaar meer gaan inzetten op cloud-adoptie. Naast cloud-adoptie volgen de implementatie van Operational Technology-infrastructuren (31%) en automateriserings- en robotiseringsprocessen (31%) als grootste uitdagingen binnen de IT-sector. Op plek vier staat het hebben van een robuuste infrastructuur (29%) en dataopslag (25%) staat op plek vijf. Ondanks de recente media-aandacht staat kunstmatige intelligentie (AI) verrassend genoeg nog niet als uitdaging in deze top vijf voor IT-beheerders in de Benelux.

92% publieke sector hanteert on-premise uit angst voor hackers

Hoewel IT-managers zich grote zorgen maken over cloud-adoptie, is de daadwerkelijke implementatie nog laag. Uit het onderzoek van Paessler blijkt dat slechts 28 procent van de IT-infrastructuur in de Benelux en 19 procent van de wereldwijde IT-infrastructuur in de cloud is opgeslagen. Met het oog op duurzaamheid vermindert dataopslag in de cloud de on-premise CO2-voetafdruk. Dit komt mede doordat er minder data opgeslagen staat op lokale servers die meer hardware en koelsystemen vereisen, en dus meer energie verbruiken.

De mate waarin de cloud wordt gebruikt verschilt wereldwijd per branche. Zo slaat 92 procent van de organisaties in de wereldwijde publieke sector data lokaal op. Ondanks dat cloud-omgevingen voor deze organisaties voldoen aan strenge compliance- en beveiligingseisen, kiezen veel organisaties er dus nog steeds voor om data lokaal op te slaan. De voornaamste reden die deze organisaties geven om hun data lokaal op te slaan is dat ze dit de veiligste manier vinden om data te beschermen tegen hackers.

Cloud-adoptie in verschillende sectoren:

– Telecommunicatie-, technologie-, internet- en elektronica-industrie (24%)

– Financiële dienstverlening (23%)

– Onderwijs (21%)

– Gezondheidszorg en farmacie (17%)

– Maakindustrie (17%)

– Publieke sector (8%)

Wilco Ravestein, Country Manager Benelux bij Paessler AG: “IT-infrastructuren zijn complex en het kost tijd om dit te moderniseren. Hoewel IT-beheerders zich voornamelijk focussen op de bedrijfscontinuïteit, is het belangrijk om processen die een duurzamere infrastructuur mogelijk maken niet over het hoofd te zien. Een weldoordachte duurzaamheidsstrategie is niet alleen toekomstbestendig, maar kan op de lange termijn ook kosten-efficiënter zijn. Meer gebruik maken van de cloud kan onderdeel uitmaken van deze strategie en wij zijn klaar om onze klanten te ondersteunen wanneer zij de overstap naar de cloud willen maken en hun IT-business monitoren om zo duurzaam mogelijk te opereren.”

*Voor het onderzoek werden in januari tot mei 2023 wereldwijd 1.051 IT-managers ondervraagd, waarvan 51 managers uit de Benelux regio.