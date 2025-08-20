SAIL 2025 is feestelijk van start gegaan en viert haar tiende editie met een opvallende primeur: ‘s werelds eerste Drijf-in. Dit 62-meter lange drijvende platform fungeert als Verpact-recyclepunt én Heineken-bar, midden op het IJ. De Drijf-in is gebouwd in typisch Amsterdamse stijl met karakteristieke gevels en de gezelligheid van een café, maar dan op het water. Hier lever je je lege blikjes in en bestel je direct een nieuw gekoeld blikje Heineken 0.0.

Of je nu met je eigen boot meedoet of spontaan aanhaakt: hier vaar je niet langs, maar vaar je ín. Wie koers zet richting Kompaseiland, kan de Drijf-in niet missen. Opvallende bewegwijzering, van billboards tot boeien, wijst de weg naar deze ontmoetingsplek. Terwijl de boten langzaam meedeinen in de stoet, worden bezoekers welkom geheten om hun lege blikjes of andere statiegeldverpakkingen in te leveren bij het recyclepunt. Daarna proost je samen met een ijskoude Heineken (0.0) aan de bar die de Amsterdamse cafécultuur nu ook op het water tot leven laat komen. De opbrengst van het ingezamelde materiaal gaat volledig naar de Plastic Whale Foundation.

Samen proosten op het water

“SAIL is hét moment waarop mensen uit alle hoeken samenkomen; op het water, langs de kades en midden in een stad die bruist van energie. Als matrozen van het eerste uur zijn we er al sinds jaar en dag bij, maar deze jubileumeditie vroeg om iets bijzonders”, zegt Maarten Schuurman, algemeen directeur HEINEKEN Nederland. “Met de Drijf-in verplaatsen we de kroeg naar het IJ: een bijzondere plek waar we met elkaar proosten, met of zonder alcohol, en waar je geniet van het moment, verbonden door gezelligheid.

Vijftig jaar traditie

SAIL 2025 markeert een zeldzaam moment op het Amsterdamse water: tien edities, vijftig jaar SAIL én de 750e verjaardag van de hoofdstad komen samen in één groots jubileum. Voor presenting partners Heineken en Verpact hét moment om groots uit te pakken met een activatie die alles samenbrengt: historie, verbinding, duurzaamheid en die verfrissende eerste slok. Sinds 1975 is SAIL een plek waar generaties elkaar ontmoeten en Heineken is al vijftig jaar trots partner van dit nautische spektakel.

Feest met oog voor onze leefomgeving

“Bij een prachtig evenement als SAIL is het belangrijk dat we onze leefomgeving schoonhouden,” zegt Hester Klein Lankhorst, voorzitter Raad van Bestuur Verpact. “Met de Drijf-in laten we bezoekers zien dat het makkelijk en leuk is om afval goed te scheiden en zelf bij te dragen aan een schoon evenement en schone wateren. En voor Verpact is het belangrijk dat al het materiaal hiermee weer opnieuw gebruikt kan worden. We zijn trots op deze samenwerking en rekenen erop dat zoveel mogelijk mensen al hun lege verpakkingen en statiegeldverpakkingen komen inleveren en meteen genieten van een lekker drankje.”