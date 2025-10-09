In de aanloop naar COP30 in Belém, Brazilië, heeft the Alliance of CEO Climate Leaders een open brief gepubliceerd waarin overheden en bedrijven worden opgeroepen de transitie naar een koolstofarme, veerkrachtige economie te versnellen. De brief waarschuwt dat de transitie wordt bedreigd door toenemende tegenwind, aangezien het huidige wereldwijde beleid de wereld het risico laat lopen om tegen 2100 een opwarming van 3°C te bereiken, met ernstige gevolgen tegen 2050.

De kansen van de klimaateconomie grijpen

Ondanks reële vooruitgang op het gebied van schone energie, elektrificatie, regeneratieve landbouw en circulaire bedrijfsmodellen, vertraagt ​​de transitie onder geopolitieke spanningen, fiscale druk en beleidsmatige onzekerheid. De huidige ontwikkelingen suggereren dat de opwarming tegen het midden van de eeuw meer dan 2°C zou kunnen bedragen, met ernstige gevolgen voor economieën, samenlevingen en ecosystemen.

De Alliantie waarschuwt dat inactiviteit veel duurder is. Er bestaan ​​bewezen businesscases in meerdere sectoren: hernieuwbare energie levert concurrerende rendementen op, markten voor schone technologie overtreffen jaarlijks de $ 700 miljard en circulaire modellen verhogen de efficiëntie – wat groeimogelijkheden biedt voor bedrijven. Naast de economie versterkt de transitie de energiezekerheid, creëert ze miljoenen banen, verbetert ze de gezondheid en beschermt ze de biodiversiteit.

“Klimaatactie is niet langer alleen een morele verplichting – het is een krachtige drijfveer voor groene groei, innovatie en veerkracht”, aldus Sebastian Buckup, Managing Director van het Centrum voor Natuur en Klimaat van het Wereld Economisch Forum. “We dringen er bij overheden en bedrijfsleiders op aan daadkrachtig op te treden en bewezen oplossingen te versnellen, zodat we het volledige potentieel van de klimaateconomie kunnen benutten en een welvarendere, duurzamere toekomst voor iedereen kunnen veiligstellen. Ons werk bij het Forum is erop gericht leiders te verbinden ten behoeve van mens, planeet en duurzame vooruitgang.”

Publiek-private samenwerking als de weg vooruit

De open brief roept op tot 13 actiegebieden om de transitie te versnellen en groei te stimuleren. De brief benadrukt de noodzaak voor beleidsmakers om stabielere kaders te bieden, vergunningsprocedures te verkorten, klimaatfinanciering op te schalen, baanbrekende technologieën te ondersteunen, onverminderd fossiele brandstoffen uit te faseren en te investeren in natuur en veerkracht. Bedrijfsleiders worden ondertussen aangespoord om wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen, Scope 1- en 2-emissies te verminderen, samen te werken in alle waardeketens rond Scope 3, de efficiëntie te verbeteren, innovatie te stimuleren, sterkere vraagsignalen naar koolstofarme oplossingen te creëren en te investeren in adaptatie.

Door samen te werken, kunnen overheden en bedrijven de transitie versnellen en tegelijkertijd duurzame groei en concurrentievermogen ontsluiten. Diepere samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, gedeelde ambitie en toewijding aan een rechtvaardige transitie, kan klimaatactie omzetten in een historische commerciële kans die innovatie, veerkracht en gedeelde welvaart stimuleert.

Wat is de Alliance of CEO Climate Leaders?

De Alliance of CEO Climate Leaders is de grootste door CEO’s geleide community die zich inzet voor het bereiken van netto nuluitstoot op een 1,5°C-georiënteerd pad. De missie is om een ​​invloedrijk netwerk van bedrijfsleiders uit diverse sectoren en regio’s op te bouwen, met de kracht om het tempo van klimaatactie binnen onze waardeketens en in de markten waarin we actief zijn, te versnellen.

De leden van de alliantie richten zich op het versnellen van de transitie naar netto nuluitstoot door wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen, emissies openbaar te maken en decarbonisatie en partnerschappen in wereldwijde waardeketens te stimuleren.