‘s Werelds groenste alternatief voor pasteurisatie nu in Nederland

Het Deense bedrijf Lyras A/S brengt zijn raslysatie-technologie naar Nederland. Bij deze nieuwe technologie wordt melk beschenen met uv-licht waardoor schadelijke bacteriën gedood worden. Hiermee is slechts een tiende van de energie en een derde van het waterverbruik nodig in vergelijking met traditionele pasteurisatie. Raslysatie is ook toepasbaar op sap, wijn en bier, en betekent een revolutie binnen de productie van vloeibare voedingsmiddelen.

Bij de traditionele vorm van pasteurisatie wordt melk minstens 15 seconden lang minimaal 72 graden verhit om schadelijke bacteriën te doden. Lyras A/S ontwikkelde een technologie waardoor de bacteriën in plaats daarvan door uv-licht onschadelijk worden gemaakt. De nieuwe techniek maakt gebruik van een lichtfilter dat slechts één bepaalde golflengte uv-licht doorlaat. Melk en vloeistoffen worden met een gecontroleerde beweging langs dit licht geleid, waardoor alle bacteriën en sporen effectief worden uitgeschakeld. De technologie kan bij de meeste vloeibare voedingsmiddelen worden toegepast en bespaart grote hoeveelheden energie en schoon water. Bovendien behoudt de melk, het sap of het bier zijn natuurlijke eigenschappen en structuur, omdat er geen sprake is van opwarming.

“UV-technologie is een beproefde technologie voor het desinfecteren van oppervlakken en vloeistoffen, zoals drinkwater”, beaamt Peter Roslev, professor biologie- en milieutechnologie aan de universiteit van Aalborg. “De technologie deactiveert bacteriën en heeft een enorm potentieel. Beschijnen met uv-licht zorgt ervoor dat micro-organismen onschadelijk worden gemaakt, sterven en niet verder groeien, en is daarmee zeer effectief.”

Rasmus Mortensen, CEO en oprichter van Lyras: “Als de wereldwijde zuivelbranche zou overstappen naar onze technologie, is per jaar een hoeveelheid CO2 te besparen die gelijk is aan minstens 40 miljoen vaten ruwe olie. Daarnaast zouden we hiermee genoeg drinkwater besparen om elk jaar de behoefte van 45 miljoen mensen te dekken – nog afgezien van alle buizen, tanks en schoonmaakmiddelen die dan niet meer nodig zijn. Bovendien bestrijdt de technologie voedselverspilling omdat producten hiermee veel langer houdbaar blijven bij de consument in de koelkast.”

Razendsnelle groei

Het Deense Lyras A/S groeit razendsnel sinds de verkoop van de eerste energiebesparende pasteurisatieapparatuur aan Denemarken, Zweden, de Verenigde Staten, Australië en Spanje, en nu dus ook in Nederland. De technologie heeft al meerdere awards gewonnen, en stond onder meer in de top 25 van de Green Challenge van de Postcode Lotterij. De ambities van Lyras zijn niet beperkt tot alleen een positief rendement. “Het is onze ambitie om een wezenlijk verschil te maken en een aanzienlijke CO2-reductie te creëren”, aldus Rasmus Mortensen. “Wij slagen pas als in de CSR-rapporten van de voedingsmiddelenindustrie te lezen is dat het energie-, water- en chemicaliënverbruik dramatisch is teruggebracht dankzij onze technologie. En hoe meer wij groeien, hoe groener de transitie wordt die wij creëren.”