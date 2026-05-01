Op donderdag 7 mei, tijdens de Dag van Bedrijventerrein, wordt bekendgemaakt welk terrein zich het Groenste Bedrijventerrein van 2026 mag noemen. Met deze verkiezing zetten we vooruitstrevende bedrijventerreinen op het gebied van Klimaatadaptatie en Natuurinclusiviteit in de spotlight. De genomineerden zijn door de jury geselecteerd!
De genomineerden zijn:
- De Wildeman: Etienne Schiffelers
- Business park Nieuw-Vennep Zuid: Peter Bokhorst
- De President: Wiedo Mulder en Rob ten Bok
- Vijfsluizen: Pieter Sneep
Jury verkiezing
- Edwin van der Strate, TAUW
- Margreet Verwaal, Coördinator Team Ruimte Ministerie EZK
- Roeland Tameling, Parkmanagement Lage Weide
- Remco van Dessel, Business Centre Treeport (Winnaar 2024-2025)