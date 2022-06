RWE gaat de gasgestookte elektriciteitscentrale genaamd ‘Magnum’ overnemen van Vattenfall. Deze gasgestooktecentrale staat in de Eemshaven in de provincie Groningen. De twee bedrijven zijn dit met elkaar overeengekomen. De centrale, die sinds 2013 in werking is, is een ultramoderne gascentrale en heeft een vermogen van 1.4 gigawatt. Dankzij het specifieke ontwerp van de Magnumcentrale, is deze geschikt om op groene waterstof te gaan draaien.

De Magnumcentrale staat dicht bij de reeds aanwezige elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven. Dit is een met steenkool en biomassa gestookte elektriciteitscentrale met een capaciteit van 1.560 megawatt. Een voordeel van het dichtbij elkaar staan van de centrales is dat ze de bestaande infrastructuur kunnen delen.

Gascentrale is geschikt voor waterstof

Dankzij het specifieke ontwerp van de Magnumcentrale, is deze geschikt om op groene waterstof te gaan draaien. De centrale kan technisch geschikt gemaakt worden om waterstof mee te stoken (tot 30%) of zelfs volledig over te gaan op deze brandstof als vervanging van aardgas. Zodoende zal de Magnumcentrale een belangrijke speler zijn bij het CO2-vrij maken van de Nederlandse energiesector. Bovendien wordt hiermee de waterstofinfrastructuur in de provincie Groningen verder uitgebreid. RWE is hier ook al actief met het project ‘Eemshydrogen’.

Sopna Sury, COO Waterstof van RWE Generation SE: “Met de overname van de Magnumcentrale in de Eemshaven versterken wij het project Eemshydrogen. Hier willen we grootschalige productie van groene waterstof mogelijk maken zodat het betaalbaar wordt. Groene waterstof speelt een belangrijke rol in het decarboniseren van de industrie en is dan ook onmisbaar voor het doen slagen van de energietransitie.”

RWE ontwikkelt sinds 2020 Eemshydrogen, een innovatief project in de Eemshaven voor de milieuvriendelijke productie van waterstof. Als onderdeel van de tender voor het offshore windpark Hollandse Kust West VII, wil RWE ook elektrolysers bouwen met een totale capaciteit van 600 megawatt. Daarmee geeft dit de provincie Groningen een stevige positie binnen de Nederlandse waterstofeconomie.

Eemshavengebied kan CO2 negatief worden

Met behulp van nieuwe technieken is in de toekomst de afvang en opvang van koolstof (Carbon Capture Storage, CCS) mogelijk, doordat de Magnumcentrale en de Eemshavencentrale dicht bij de Noordzee en de voormalige aardgasvelden liggen. Dit zal zorgen voor een neutrale CO2-uitstoot in het gebied, waarschijnlijk zelfs voor een negatieve CO2-uitstoot. RWE hoopt dan ook de vereiste steun van de overheid te krijgen om dit technisch, politiek en economisch haalbaar te maken.

Momenteel ontwikkelt Gasunie in hetzelfde gebied LNG terminals (vloeibaar aardgas). Deze kunnen extra worden ondersteund door bijvoorbeeld warmte die wordt geleverd door de elektriciteitscentrales van RWE.

Door al deze slimme technieken en oplossingen te combineren, maakt RWE van de Eemshaven één van de meest toonaangevende energie- en waterstofhubs in Noordwest-Europa.

Afronding overname eind september 2022

De verwachting is dat de overname rond eind september 2022 is afgerond. De overeengekomen koopprijs bedraagt 500 miljoen euro. Een ander onderdeel van de overname betreft een zonne-installatie met een capaciteit van 5.6 megawatt die op hetzelfde terrein is gevestigd. RWE neemt het al het personeel dat werkt bij de Magnumcentrale over van Vattenfall. De overname moet onder meer nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad van Vattenfall.

RWE ondersteunt de Nederlandse overheid al vele jaren bij de energietransitie. Nederland is één van de belangrijkste markten waar RWE haar portefeuille van hernieuwbare energie verder wil uitbreiden. Momenteel exploiteert RWE hier zeven onshore windparken met een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 330 MW (RWE’s pro rata aandeel) en er zijn nog meer projecten in ontwikkeling en aanbouw. Ook exploiteert en ontwikkelt RWE hier zonneparken, zoals het drijvende zonnepark bij de Amercentrale. Naast het project Eemshydrogen werkt RWE ook aan de ontwikkeling van onshore en offshore waterstofprojecten, zoals H2opZee, NortH2 en FUREC, die allen bijdragen aan het koolstofvrij maken van de industrie.

Foto: Vattenfall