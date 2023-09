RWE breidt zijn activiteiten op het gebied van batterijopslag wereldwijd verder uit. Het bedrijf heeft nu een investeringsbeslissing genomen voor een Nederlands batterijopslagproject in Eemshaven. De 35 megawattbatterij (MW) kan 41 megawattuur (MWh) aan stroom opslaan. In totaal worden 110 kasten met lithium-ion batterijen geïnstalleerd op een oppervlakte van ongeveer 3.000 vierkante meter bij de biomassacentrale van RWE in de Eemshaven. RWE is van plan om hier ongeveer 24 miljoen euro in te investeren.

Het batterijproject is onderdeel van het toekomstige windpark op zee ‘OranjeWind’ en een belangrijke stap in de ontwikkeling van een reeks van slimme innovaties en investeringen om de perfecte match van vraag en aanbod van energie te realiseren en optimaal te integreren in het Nederlandse energiesysteem. In 2022 won RWE de aanbesteding van dit offshore project voor de Nederlandse kust dankzij een uniek systeemintegratieconcept waarbij de productie van wind op zee gecombineerd wordt met de opwekking van groene waterstof en andere oplossingen zoals batterijopslag.

Roger Miesen, CEO RWE Generation en Country Chair RWE Nederland: “Met het groeiend aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsproductie neemt ook de vraag naar flexibele batterijopslag toe. Met dit grootschalige project doet RWE ervaring op in het ontwikkelen van energieopslagsystemen op de Nederlandse energiemarkt en draagt het actief bij aan het stabiliseren van het Nederlandse elektriciteitsnet.”

Het energieopslagsysteem vangt het overschot aan energie van het elektriciteitsnet op en levert het terug aan het elektriciteitsnet als dat nodig is, om zo de vereiste netfrequentie (50 hertz) te behouden. De 35-megawattbatterij kan ruim een uur werken en het unieke is dat het de rol van virtuele energiecentrale op zich kan nemen. Het opslagsysteem is virtueel verbonden met de RWE-energiecentrales in Nederland en kan zo, afzonderlijk of in combinatie met de andere energiecentrales, flexibel en regelbaar vermogen leveren. Op deze manier optimaliseert de batterijopslag het gebruik van het Nederlandse elektriciteitscentralepark van RWE over alle technologieën heen.

Batterijopslag@RWE

Batterijopslagsystemen zijn een essentieel onderdeel van de energietransitie – ze slaan de overgebleven elektriciteit van overtollige productie op en maken deze weer beschikbaar wanneer dat nodig is. Als één van de pioniers in de energietransitie ontwikkelt, bouwt en exploiteert RWE batterijopslagsystemen in Europa, Australië en de VS. RWE wil tegen 2030 meer dan drie gigawatt aan batterijopslag hebben gebouwd. RWE profiteert van zijn jarenlange ervaring met batterijopslagsystemen en doet daarom de gedetailleerde planning, modellering, systeemintegratie en inbedrijfstelling van de projecten volledig zelf.

In Duitsland nam RWE begin 2023 zijn megabatterij in Lingen en Werne in gebruik, met een totale capaciteit van 117 MW. Het bedrijf is van plan om dit batterijopslagsysteem virtueel te verbinden met zijn stroomcentrales aan de rivier de Moezel. Een 220-MW batterijopslagsysteem is momenteel in aanbouw bij de elektriciteitscentrales Neurath and Westfalen van RWE. In maart nam het bedrijf de Britse ontwikkelaar JBM Solar over, met 2,3 gigawatt aan batterijopslagprojecten in vergevorderd ontwikkelstadium. In de Duitse dagbouwmijnen implementeert RWE innovatieve zonnebatterijcentrales. Onlangs won RWE een Australische aanbesteding voor een batterijopslag voor langere tijd (50 MW/400 MWh).

Foto: RWE batterijopslagsysteem in Duitsland