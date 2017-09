Rwandese start-up EarthEnable wint Postcode Lottery Green Challenge 2017

De start-up EarthEnable uit Rwanda is de winnaar van de Postcode Lottery Green Challenge 2017. Tijdens de finale wist Gayatri Datar de internationale jury te overtuigen met haar duurzame alternatief voor cement, waarmee het leven van de allerarmsten verbeterd kan worden. Zij leven vaak op vieze zandvloeren. Deze vloeren zijn een broedplaats voor parasieten en ziektes. Als winnaar krijgt zij een cheque van 500.000 euro om haar groene innovatie verder te ontwikkelen. De runner-up prijs van 200.000 euro is voor de start-up Pond uit Denemarken. Pond maakt een biologisch afbreekbaar alternatief voor plastic. De overige drie finalisten, waaronder de Nederlandse start-up Lightyear, werden dit jaar ook verrast. Zij ontvangen allemaal 100.000 euro. Hiermee komt de totale prijzenpot van een van de grootste duurzaamheidscompetities ter wereld op 1 miljoen euro.

De aarden vloeren van de Rwandese start-up EarthEnable verbeteren het leven van de allerarmsten en zorgen voor een sterke CO2 reductie omdat cement vloeren niet meer nodig zijn. Meer dan een miljard mensen wereldwijd wonen nog op een zandvloer. Deze vloeren zijn een broedplaats voor parasieten en ziektes. Cementvloeren zijn vaak het enige beschikbare alternatief, maar zijn duur en vervuilend. De vloeren van EarthEnable zijn gemaakt van lokale, natuurlijke materialen en worden afgedicht met een plantaardige olie. De vloeren zijn 75% goedkoper dan cement. De CO2–uitstoot ligt 90% lager.

Gayatri Datar (31), medeoprichter: “Het is ongelooflijk dat we uit 515 inzendingen als winnaar zijn gekozen! Dit is een enorm belangrijke strategische erkenning voor ons. We gaan het prijzengeld gebruiken om uit te breiden in Rwanda en waarschijnlijk in drie andere landen. Dankzij de geldprijs kunnen we ook verschillende groeimodellen testen om de beste groeistrategie te vinden, waarmee we de gezondheid en levens kunnen verbeteren van de miljoenen mensen die nog steeds een vloer van aangestampte aarde hebben.”

Runner-up prijs voor start-up Pond uit Denemarken

Thomas Pedersen (48) van Pond uit Denemarken is door de jury beloond met de runner-up prijs van 200.000 euro. Pond heeft een methode ontwikkeld om uit landbouwafval biohars te halen. Door de biohars met natuurlijke vezels, zoals vlas of hennep, te mixen, ontstaan volledig biologisch afbreekbare producten. De biohars kan zonder probleem in bestaande machines worden gebruikt. Hierdoor zijn geen extra investeringen nodig. De biohars biedt zo een volwaardig en duurzaam alternatief voor de bestaande kunststoftoepassingen, zoals luiers, meubels, windmolenwieken en knopen voor op kleding.

100.000 euro voor Lightyear uit Nederland

De prijzen van 100.000 euro zijn gegaan naar de start-up ARED, ook uit Rwanda, Glowee uit Frankrijk en Lightyear uit Nederland. De start-up Lightyear is een spin-off van het succesvolle Solar Team van de Technische Universiteit Eindhoven. Het team ontwikkelt de Lightyear One, een volledig door zonne-energie vierwielaangedreven auto met een actieradius van 800 kilometer en heeft een topsnelheid van 180 km/u.

Internationale vakjury

De internationale jury stond dit jaar onder leiding van Leila Janah, oprichter en CEO van Samasource, een sociale onderneming die kansarme mensen in Afrika koppelt aan werk in de digitale sector. Samasource is een van de grootste technologie-werkgevers van Oost-Afrika.

Leila Janah: “Vaak zien mensen ‘goed doen’ en ‘winst maken’ als onverenigbaar, maar juist door dit te combineren komt duurzame verandering tot stand. Al deze start-ups zijn hier geweldige voorbeelden van. De wijze waarop Gayatri met haar start-up EarthEnable twee grote issues in een keer weet te tackelen is erg indrukwekkend. Met haar innovatie verbetert zij de gezondheid van de allerarmsten én zorgt zij voor een enorme reductie van CO2 uitstoot. Hiermee is zij de terechte winnares van dit jaar. Ik verwacht nog veel van deze start-up te horen in de toekomst.”