De winnaars van de ABB Analytical Measurement Startup Challenge van dit jaar zijn bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking in Ottar, Zweden, waar 14 finalisten uit vijf continenten hun digitale innovaties op het gebied van metingen en beeldvorming voorlegden aan een jury. De winnaar in de categorie Measure Sustainability was Global Sustainable Enterprise System (GSES), terwijl Unleash Live de kroon spande in de categorie Re-imagine Imaging. Elk van hen krijgt een samenwerkingsproject met ABB Measurement ter waarde van 30.000 dollar, met als doel hun oplossing snel op de markt te brengen en deze binnen een jaar via de ABB Ability Marketplace in meer dan 100 landen aan klanten te lanceren. De winnaars krijgen ook mentorsteun van SynerLeap (ABB’s startup accelerator) en de startup adviseurs van Microsoft.

“We hadden hoge verwachtingen van de Challenge van dit jaar omdat we een aantal kandidaten van hoog kaliber hadden geselecteerd, en we werden niet teleurgesteld”, aldus Jean-René Roy, Global Business Line Manager, ABB Measurement and Analytics. “We waren onder de indruk van de innovatieve ideeën die de Challenge opleverde. De winnende oplossingen bieden interessante mogelijkheden om de duurzaamheid, productiviteit en prestaties van de activiteiten van onze klanten te verbeteren. We kijken ernaar uit om samen met GSES en Unleashed LIve deze baanbrekende ideeën op de markt te brengen.”

Giovanna Dughera, Community Manager van Microsoft for Startups Zwitserland, legt uit: “Elk jaar zijn we enthousiast om te zien hoe de concurrerende startups reageren op de door ABB gestelde Challenges. Innovatie staat centraal bij het oplossen van problemen van klanten, en het feit dat de door GSES en Unleash Live gedeelde ideeën zeer innovatief en toch gegrond zijn in de echte wereld, maakt ze een perfecte pasvorm voor het ABB-portfolio van digitale oplossingen.”

“Het is spannend om te zien dat nog twee partnerschappen vorm krijgen binnen dit geweldige industriële en ondernemende innovatie-ecosysteem! Unleash Live en GSES vormen respectievelijk een perfecte match met de divisie Measurement & Analytics van ABB en de behoeften van klanten, en we zijn verheugd om de ontwikkeling te volgen tot voordeel van zowel de klanten als onze duurzame toekomst”, aldus Peter Löfgren, CEO van SynerLeap.

De finale kwam aan het einde van een intensief ontwikkelingsproces van 10 dagen, dat liep van 2 tot 12 december, waarin de finalisten samenwerkten met deskundige mentoren van ABB, Microsoft Zwitserland en SynerLeap om hun innovaties te verfijnen.

De uitdagingen en winnaars

Measure Sustainability

Het doel van deze uitdaging was het volgende niveau van inzichten uit emissiecontrolesystemen te bevorderen, zodat de klanten van ABB meer holistische informatie met toegevoegde waarde over hun duurzaamheidsvoetafdruk zouden krijgen.

Global Sustainable Energy Systems (GSES), de winnaar in deze categorie, werd in 2019 in Nederland opgericht. ABB kijkt ernaar uit om de komende maanden met het 14-koppige GSES-team samen te werken om zijn innovatieve aanpak voor het meten, verifiëren en beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van producten en organisaties verder te verfijnen en te ontwikkelen.

Re-imagine Imaging

De tweede uitdaging ging over het gebruik van digitale beeldvorming als aanvulling op ABB’s analyzerportfolio, waardoor klanten diepere inzichten krijgen en de veiligheid, productiviteit en duurzaamheid worden verbeterd.

De winnaar in deze categorie is Unleash Live, dat in 2016 in Australië werd opgericht en nu 28 werknemers heeft. ABB is enthousiast over het potentieel van de videoanalyse-innovatie van Unleash Live om de kosten te drukken en de productiviteit, nauwkeurigheid en veiligheid van haar klanten te verbeteren.