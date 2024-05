Op vrijdag 21 juni vindt de eerste KlimaatMarathon plaats. Met dit hardloopevenement vraagt Stichting Running 4 Climate aandacht voor de impact van klimaatverandering. Doel: zoveel mogelijk mensen bewegen tot het maken van klimaatbewuste keuzes en geld ophalen voor doelen die zich inzetten voor het verbeteren van het klimaat. Hardlopers lopen een route die voert van de KNMI in de Bilt tot Amersfoort. Voor deze eerste editie verwacht de stichting ruim 200 deelnemers.

Running 4 Climate wil klimaatbewustzijn bevorderen op een laagdrempelige en sportieve manier manier. ‘Met een energiek organisatorisch team is het gelukt om al 36 hardloop-teams op de been te brengen voor de KlimaatMarathon. “Supermooi om te zien!’”, vertelt Roos van Oosten, de voorzitter van Running 4 Climate enthousiast. ‘We maken een vliegende start. Dat komt ook omdat we meeliften met het succes van Cycling 4 Climate. Onze zusterorganisatie bestaat al 5 jaar en organiseert op dezelfde dag een groot evenement voor wielrenners.’

KlimaatMarathon

Hardlopers kunnen zich online inschrijven voor een halve of een hele KlimaatMarathon; 27 of 47 kilometer. Het is een ‘run-bike-run’ estafette loop, waarbij teams van 2 tot 7 personen afwisselend hardlopen en fietsen. De KlimaatMarathon loopt door de groene Utrechtse Heuvelrug en kent twee krachtige iconen: het KNMI, het meteorologisch instituut van Nederland, en de stad Amersfoort die in de toekomst wellicht ‘Amersfoort aan Zee’ heet. Een route start en finisht bij het hoofdkantoor van het KNMI. En de andere route start en finisht bij AV Triathlon in Amersfoort. Deelnemers zullen zichtbaar zijn door de shirts met de klimaatstreepjescode. Deze visualisatie is gemaakt door de Britse klimaatwetenschapper prof. Ed Hawkings. Elke streepje staat voor een jaartal. En iedere kleurschakering toont de gemiddelde temperatuur van blauw (koel) naar rood (warm).

De opwarming van de aarde versnelt en is zo goed te zien. Om deze wetenschappelijke grafiek onder de aandacht te brengen, is 21 juni wereldwijd tot ShowYourStripes-dag uitgeroepen. ‘We zitten in code rood, maar het is nog niet te laat om in actie te komen. Dat willen we benadrukken met de KlimaatMarathon’ zegt Tim van Hattum, Hoofd Klimaatprogramma bij Wageningen University & Research en auteur van het boek de Only Planet Klimaatgids voor de 21ste eeuw. Van Oosten, vervolgt: ‘En samen met de meer dan 2000 fietsers van Cycling 4 Climate, gaan we het on-officiële wereldrecord ShowYourStripes gelijk stevig neerzetten’.

Donatie-actie voor klimaathelden

Deelnemers vergroten hun impact door de donatie-actie die is opgezet in samenwerking met Cycling 4 Climate en Doneer Effectief. ‘Met persoonlijke sponsoring door vrienden, familie en collega’s zamelen we zo geld in voor de natuurlijke klimaathelden,’ legt Van Oosten uit. De donaties komen dit jaar ten goede aan Wetlands International. Dat is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de bescherming en herstel van wetlands. Dit zijn natte, drassige landschappen, zoals veengebieden, rivierdelta’s en kustlijnen, waarin 40% van alle plant- en diersoorten ter wereld leven. Een miljard mensen zijn van deze gebieden afhankelijk voor hun water, voedsel en transport. Bovendien – en dat is misschien wel het belangrijkst – gezonde wetlands slaan extreem grote hoeveelheden CO2 op.’ Doneren kan via deze link.

‘Tijd is grootste tegenstander’

Running 4 Climate wil zo veel mogelijk mensen in beweging brengen voor het klimaat. ‘Iedere betrokken deelnemer, sponsor, vrijwilliger of toeschouwer draagt eraan bij aan de boodschap zichtbaar te maken om ons samen in te zetten voor een gezonde en leefbare aarde. Hoe harder we lopen, hoe beter. Want tijd is onze grootste tegenstander.

Foto: Ramon de la Fuente