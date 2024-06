Op vrijdag 21 juni vindt voor het vijfde jaar op rij de Climate Classic plaats. Met dit grootschalige fietsevenement vraagt Stichting Cycling 4 Climate aandacht voor de impact van klimaatverandering. Doel: zoveel mogelijk mensen bewegen tot het maken van klimaatbewuste keuzes en geld ophalen voor Wetlands International. Belangstellende fietsliefhebbers kunnen deelnemen in verschillende etappes en rondes langs een route die voert van Breda tot Groningen. Voor de lustrumeditie van de tocht verwacht de stichting minstens 2.500 deelnemers.

2100: kustlijn van Breda tot Groningen?

Directeur Cycling 4 Climate Samuel Beltman ziet de belangstelling voor de Climate Classic groeien en is daar blij mee. ‘Veel mensen zijn zich bewust van klimaatverandering. Toch is de directe impact ervan op Nederland en de snelheid waarmee we de gevolgen zullen ervaren onderbelicht. Volgens het KNMI stijgt de zeespiegel deze eeuw in het uiterste geval met 2,5 meter. In dat geval verschuift onze kustlijn landinwaarts en lopen plaatsen als Breda, Den Bosch, Zwolle en Groningen het risico kustplaatsen te worden. Om dat te voorkomen moeten we allemaal klimaatbewuste keuzes maken. Met de Climate Classic willen we zoveel mogelijk mensen daartoe bewegen.’

Uitbreiding programma met recreatieve rondes

De route van de Climate Classic symboliseert de gevreesde kustlijn van Nederland en loopt van zuid naar noord op NAP-niveau. Net als voorgaande jaren kunnen fietsfanaten zich online inschrijven voor deelname aan drie verschillende etappes, die starten en finishen bij Waterschap Brabantse Delta in Breda, het KNMI in De Bilt of Waterschap Noorderzijlvest in Groningen en afstanden van respectievelijk 125 km (Breda – De Bilt), 250 km (De Bilt – Groningen) en 375 km (Breda – Groningen) overbruggen. Voor de lustrumeditie zijn er ook nieuwe routes toegevoegd. Namelijk een 90 km-wielerronde van en naar De Bilt en een 40 km-ronde voor recreatieve fietsers in dezelfde omgeving. Daarnaast is er een kinderfietstocht georganiseerd in De Bilt, waaraan 75 lagere schoolkinderen deelnemen die na 10 km finishen bij het hoofdkantoor van het KNMI. Intussen kunnen ook hardloopliefhebbers zich warmlopen voor klimaatverbetering, tijdens de eerste hele en halve Klimaatmarathon, die zusterstichting Running 4 Climate vanuit De Bilt en Amersfoort organiseert.

Verborgen impact en klimaatbelofte

Beltman legt uit dat deelname aan de Climate Classic ‘vrijwillig, maar niet vrijblijvend’ is. Bij hun inschrijving doen deelnemers namelijk een klimaatbelofte, die concrete acties omvat om hun persoonlijke impact op het milieu te verminderen. ‘Van zo’n 80% van deze impact zijn we ons echter niet bewust. Op onze website kunnen deelnemers daarom hun ‘verborgen’ impact checken en zien waar voor hen winst te behalen is, bijvoorbeeld door minder spullen te kopen, vaker plantaardig te eten, en natuurlijk vaker de fiets te pakken.’

Primeur: donatie-actie voor Wetlands International

Nieuw dit jaar is dat deelnemers hun impact vergroten door de donatie-actie die Cycling 4 Climate heeft opgezet. ‘Met persoonlijke sponsoring door vrienden, familie en collega’s zamelen we zo geld in voor een initiatief dat bijdraagt aan een betere wereld,’ legt Beltman uit. ‘Op advies van onze partner Doneer Effectief, zullen de donaties dit jaar ten goede komen aan Wetlands International. Dat is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de bescherming en herstel van wetlands. Dit zijn natte landschappen zoals veengebieden, rivierdelta’s en kustlijnen waarin 40% van alle plant- en diersoorten ter wereld leven. Een miljard mensen zijn van deze gebieden afhankelijk voor hun water, voedsel en transport. Bovendien slaan gezonde wetlands extreem grote hoeveelheden CO2 op.’

Tijd is grootste tegenstander

Cycling 4 Climate hoopt met de Climate Classic zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen voor het klimaat. ‘Iedere betrokken deelnemer, sponsor, vrijwilliger of toeschouwer draagt eraan bij de boodschap van de Climate Classic zichtbaar te maken. Laten we ons samen inzetten voor een gezonde en leefbare aarde,’ aldus Beltman. ‘Hoe sneller hoe beter. Want tijd is onze grootste tegenstander.’