Hardloopspecialist Runnersworld lanceert een baanbrekend, circulair winkelconcept. In Eindhoven opent woensdag 27 augustus het eerste filiaal volgens dit ontwerp. Zo’n 22.000 eerder verkochte hardloopschoenen krijgen er een tweede leven als meubels, toonbanken, wanden en een speciale hardloopvloer. Ook introduceert Runnersworld een innovatieve app: klanten krijgen een beloning voor het inleveren van hun oude schoenen, terwijl recyclebedrijven direct zien welke paren onderweg zijn. Dat maakt recycling efficiënter en moedigt hergebruik nog meer aan.

Het afdanken van schoenen is wereldwijd een groot milieuprobleem. Jaarlijks belanden er zo’n 20 miljard paren op de vuilstort. In Nederland gaat het volgens onderzoek om 60 tot 70 miljoen schoenen per jaar. Hergebruik is lastig, omdat schoeisel uit veel verschillende materialen bestaat.

Van inzameling tot interieur

Runnersworld wil de negatieve impact op het milieu terugdringen, zeker omdat de klanten- de lopers- middenin de natuur staan. Nul procent verspilling en honderd procent hergebruik; dat is het uiteindelijke doel. Daartoe zamelt de sportketen sinds 2016 hardloopschoenen in in de tien vestigingen in het hele land. Anno 2025 zijn er ruim 80.000 schoenen ingeleverd. Deze kregen tot nu toe een tweede leven in de vorm van een hardloopbaan of kinderspeelplaats.

De hardloopspecialist gaat nu een stap verder. In samenwerking met FastFeetGrinded, dat ’s werelds enige schoenenrecyclingmachine heeft, en productiepartners Pyrasied, Swooda en Soboçan zijn de hardloopschoenen verwerkt in het interieur van de winkel. Zo is het rubbergranulaat gebruikt voor wandpanelen, toonbanken en een speciale hardloopvloer – mét zichtbare spikkels van de oude schoenen.

The Loop

Het resultaat is te zien in Eindhoven. “We zijn de eerste sportwinkel in Nederland waar onze klanten hun eigen ingeleverde schoenen terugzien in de winkelinrichting”, zegt Danny Pormes, eigenaar van de Runnersworld-vestiging in Hoorn en tevens oprichter van FastFeetGrinded. Het nieuwe winkelconcept heet The Loop (de kringloop).

Naast de nieuwe winkelinrichting introduceert Runnersworld een revolutionaire app, gemaakt door de Australische webbouwer Utilitarian. De app, een primeur voor de Europese retail, registreert elke ingeleverde schoen, en geeft automatisch een melding aan FastFeetGrinded. Dat maakt recycling sneller, efficiënter en van hogere kwaliteit. Consumenten krijgen een beloning voor het inleveren en kunnen hun schoenen volgen totdat ze in de recyclemachine belanden. Dat moet het bewustzijn vergroten en hergebruik nog meer aanjagen.

Landelijke uitrol

De innovaties zijn slechts een eerste stap om impact te maken, benadrukt Ron Bruinenberg, manager Retail & Expansion van EK Sport, onderdeel van retailserviceorganisatie EK Retail en franchisegever van Runnersworld. “Na Eindhoven gaan we onze vestigingen in Rotterdam en Hoorn ombouwen volgens dit circulaire concept. Daarnaast gaan we testen met de registratie-app bij drie Intersport-filialen.” Uiteindelijk wordt The Loop over alle filialen van beide sportketens uitgerold.

Tegelijkertijd werkt EK Sport samen met FastFeetGrinded aan het grotere, ultieme doel: gerecyclede hardloopschoenen aanbieden. “Daarmee kunnen we, gelet op de vele lopers in Nederland en de beperkte levensduur van hardloopschoenen, uiteindelijk de meeste winst behalen”, beseft Bruinenberg.

‘De lat ligt hoog’

Retaildeskundige Tom Kikkert noemt het ‘waanzinnig’ dat bedrijven en retailformules zoals Runnersworld intrinsiek gemotiveerd zijn om het verschil te maken. “Goed en gezond bezig zijn en goed doen voor de wereld matcht goed met hergebruik en verduurzamen. En met de app neem je de klant goed mee in je verhaal. Runnersworld triggert hiermee niet alleen andere partijen in de branche, maar legt ook voor zichzelf de lat hoog.”

En dat schept dat ook verwachtingen, zegt Kikkert. “Uitdaging wordt om het duurzaamheidsverhaal door te trekken in de organisatie, ook bij minder zichtbare zaken. Denk aan het personeel. Als een klant het gesprek aangaat over duurzaamheid, moet de winkelmedewerker daar wel iets bij voelen en er een verhaal bij hebben.”

Over Runnersworld

Runnersworld is sinds 1988 de hardloopspecialist van Nederland, met tien vestigingen verspreid over het land. Met een groot aanbod van A-merkproducten, deskundig advies van specialisten, dynamische loopanalyses, trainingsschema’s en loopgroepen door heel Nederland kunnen zowel beginnende als gevorderde lopers er terecht. De keten werd zeven keer uitgeroepen tot Beste Winkelketen Sport. Runnersworld maakt deel uit van EK Sport, onderdeel van EK Retail – een retailserviceorganisatie die ruim 1.900 ondernemers ondersteunt.

Foto’s: Max Droog, Droog Video