Ruimtevaartorganisatie kiest voor circulaire inrichting van Triboo

Ruimtevaartorganisatie European Space Agency (ESA) heeft voor TRIBOO gekozen om te helpen met de circulaire inrichting van diverse vergaderruimten. Op het ESTEC terrein transformeerde een ruimte in de buurt van de receptie in 6 duurzame circulaire ontmoetingsplaatsen. Ruim 125.000 mensen brengen jaarlijks een bezoek aan de high-tech campus. Hun eerste kennismaking met ESTEC medewerkers vindt vaak plaats in één van deze kamers. ESTEC wilde een sfeer die paste bij het innovatieve karakter en de duurzame aspiraties van de organisatie.

Marco Massaro, Head of Division: ‘ESA houdt zich bezig met onderzoek en innovatie en een belangrijk programmaonderdeel is dat we goed naar onze planeet kijken en deze beschermen. Dit project is dus een bescheiden bijdrage hier op de grond aan de grote ambitie van ESA.’

Samen met ESA is TRIBOO aan de slag gegaan om de drie werkvelden van ESA te illustreren met passende materialen. Die gebieden zijn land, de oceanen en de atmosfeer.

Massaro: ‘We hebben deze meubels gekozen omdat ze gemaakt zijn van waardeloos afval dat anders een impact op onze planeet zou hebben gemaakt. Nu zijn het coole en leuke meubels geworden. Al die duizenden medewerkers en bezoekers die gebruik gaan maken van de kamers zullen het verhaal zien, en lezen, en raken mogelijk geïnspireerd hetzelfde te gaan doen’.

Wat bijzonder is aan dit project is dat alle ruimten een eigen sfeer hebben gekregen. Dit is bereikt door op een volledige muur het verhaal te vertellen over de grondstoffen die voor de meubelen zijn gebruikt. Samen met een designer zijn visuals gemaakt die de gebruiker van de ruimte prikkelen tot nadenken en die inspireren.