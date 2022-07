Een kwart van de Nederlanders is voor het verminderen of een verbod op de verwerking van palmolie in producten, blijkt uit onderzoek¹ van Kruidvat. Lang niet iedereen weet echter hoe en in welke producten palmolie wordt toegepast. Bovendien is een meerderheid van de Nederlanders niet bekend met de stappen die al worden gezet om de productie van palmolie te verduurzamen, bijvoorbeeld in de vorm van certificering.

Palmolie zit in allerlei producten die we dagelijks gebruiken, zoals zeep, cosmeticaproducten en schoonmaakmiddelen. Zo wordt zeep door toevoeging van plantaardige olie goed smeerbaar. Maar terwijl de meeste Nederlanders wel weten dat in zonnebrand, douchegel en make-up palmolie wordt gebruikt, is minder dan een kwart zich ervan bewust dat het wordt gebruikt voor de productie van tandpasta, deodorantrollers en babyvoeding. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen eigenlijk weinig weten van palmolie. Naarmate zij het kopen van duurzame producten belangrijker vinden, hebben consumenten vaker een associatie bij palmolie. Voor bijna de helft van deze groep is deze beleving echter negatief. Dat komt vooral door de milieuschade die bij de productie van palmolie kan worden veroorzaakt, onder meer in de vorm van ontbossing van tropisch regenwoud.

Alternatief is lastig

Een derde van de Nederlanders is er van overtuigd dat duurzamere palmolie niet bestaat. De RSPO – de Roundtable on Sustainable Palm Oil – is een organisatie die zich inspant om de palmolieteelt wereldwijd duurzamer te maken. Zij certificeert deze palmolie dan met het RSPO-keurmerk. Slechts een kwart van de Nederlanders is bekend met dit keurmerk. Momenteel is een vijfde deel van de wereldwijde productie RSPO-gecertificeerd. Het vinden van een alternatief voor palmolie is lastig. Het is nu eenmaal een goedkope en de meest efficiënte plantaardige olie. Voor de productie van andere oliën zoals zonnebloem- of sojaolie is tot wel tien keer zoveel land nodig. De RSPO is wereldwijd de grootste onafhankelijke standaard voor duurzamere palmolieproductie en daarmee het belangrijkste instrument om ontbossing en slechte werkomstandigheden zoveel mogelijk tegen te gaan.

Op weg naar honderd procent

“Palmolie zal nog jarenlang nodig zijn”, zegt Leendert van Bergeijk, MVO-manager van Kruidvat. “Er is simpelweg niet voldoende landbouwgrond om palmolie-productie in zijn geheel te vervangen door een andere plantaardige olie. Daarbij komt dat als je het gebruik van palmolie vermijdt, het probleem wordt verlegd omdat er dan plantaardige olie van een andere oorsprong wordt gebruikt. Olie waarvan de productie om meer ruimte en landgebruik vraagt.” Vanwege die wereldwijde vraag ziet Kruidvat palmolie met RSPO-certificering als belangrijkste stap om voor producten met palmolie een betere maatschappelijke impact te maken. Van Bergeijk: “Om consumenten te helpen een duurzamere keuze te maken willen we dat in 2025 100% van onze eigenmerkproducten waar palmolie in zit, minimaal mass balance RSPO-gecertificeerd is. Inmiddels bevat 82 procent van onze eigenmerkproducten deze mass balance RSPO-gecertificeerde palmolie.”

1. Onderzoek uitgevoerd door Panelwizard onder 1067 Nederlanders