Ruim 2500 zonnepanelen vergroenen cateraar Maison van den Boer

Nederlands grootste partycateraar, Maison van den Boer, heeft het dak van haar centraal servicecentrum in Veghel getransformeerd naar een duurzame energiecentrale. Op dat dak plaatste KiesZon deze maand ruim 2.500 zonnepanelen. Daarmee gaat de cateraar, opgericht in 1906, elk jaar meer dan 600.000 kWh aan duurzame energie opwekken.

Milieuvriendelijkheid staat bij Maison van den Boer hoog in het vaandel. Zo is verantwoord omspringen met energie, zowel met betrekking tot het verbruiken als het opwekken ervan, een belangrijk thema binnen het MVO beleid van het familiebedrijf. Noud van den Boer, vierde generatie en DGA, had de eer het laatste zonnepaneel op het dak in Veghel vast te schroeven. Na de symbolische handeling sprak hij van een nieuwe mijlpaal voor Maison van den Boer op het gebied van de inpassing van duurzaamheid. “Met deze ontwikkeling maken we een grote stap naar onze ambitie als milieuvriendelijkste partycatering-keuken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer we als gehele horeca-branche een serieuze vergroening in onze activiteiten kunnen realiseren.”

Voor de ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van het zonnedak ging Maison van den Boer in zee met KiesZon uit Rosmalen. Gideon Overwater, directeur KiesZon, is enthousiast over de samenwerking met Maison van den Boer. “Maison van den Boer en KiesZon lijken op elkaar, zij zijn een full service evenementenorganisatie en wij een full service solar bedrijf. We ontzorgen. Daarnaast is vakmanschap een centrale kernwaarde voor beide bedrijven. Dat verklaart de succesvolle en prettige samenwerking.”



Het exacte aantal zonnepanelen dat door KiesZon geplaatst werd betreft 2.536. Met dat aantal gaat Maison van den Boer elk jaar 640.000 kWh aan groene stroom opwekken. Dat is te vergelijken met het verbruik van 182 huishoudens. In termen van bespaarde kilo’s CO2 zorgt het zonnedak van de Veghelse cateraar elk jaar voor een besparing van 384.000 kg.