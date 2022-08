Donderdag 26 augustus openen meer dan 200 boeren en omwonenden Windpark Zeewolde. Het windpark van 83 windturbines is volledig eigendom van de directe omgeving. En daarmee is het windpark in het buitengebied van Zeewolde het grootste omgevingswindpark ter wereld.

Ruim tweehonderd huishoudens in het projectgebied van 300 km2 hebben samen het initiatief genomen en investeerden een half miljard in de ontwikkeling en realisering van het windpark. Met 320 MW opgesteld vermogen, produceert het windpark duurzame elektriciteit voor omgerekend zo’n 300.000 huishoudens.

Windpark Zeewolde is het grootste windpark op land in Nederland. En ter wereld zelfs het grootste windpark dat volledig in handen is van direct omwonenden. Directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “Iedereen in het gebied kon meedoen en financieel participeren. En meer dan 90% heeft dat ook gedaan. Dit is echt een windpark van de omgeving.”

Vaak is een energiemaatschappij of investeerder (mede-)eigenaar van een windpark. In Zeewolde is het windpark voor 100% eigendom van de omgeving. Volgens Sieburgh Sjoerdsma helpt zo’n aanpak om de energietransitie te versnellen: “Je kan je boos maken over de eventuele komst van een windpark. Je kan het ook als een kans zien, het initiatief nemen en ervoor zorgen dat lasten worden omgezet in lusten. En dat is hier gebeurd. Iedereen in het gebied is gaan samenwerken en een hele grote producent van duurzame energie geworden. Daarnaast konden inwoners van omliggende gemeenten ook participeren met obligatieleningen. Dat dit is gelukt, is echt fantastisch!”

De ongeveer 200 agrariërs versterken hiermee hun eigen bedrijfsactiviteiten. De ”oogst” van windenergie zorgt voor een stabiele bron van inkomsten naast de gebruikelijke oogst van bijvoorbeeld aardappels, uien, suikerbieten en tarwe. Eén van de eigenaren van het windpark is boerin Regina de Groot: “Vroeger was het genoeg om alleen gewassen te verbouwen. De windmolens trekken gezinnen nu door slechte periodes heen.” Volgens De Groot is het belangrijk dat je een gezamenlijke missie hebt: “Er is niemand eigenzinniger dan een boer, maar toch gingen we allemaal dezelfde kant op. Je moet wel het grotere geheel blijven zien en denken in het belang van het project, want anders kom je niet verder. Als ik nu de polder inrijd en al die molens zie dan denk ik, ik ben weer thuis.”

De stroom is de komende vijftien jaar verkocht aan Vattenfall. Sieburgh Sjoerdsma: “Voor de aandeelhouders was het vooral belangrijk dat er een partij is die voor een lange periode tegen een goede prijs de stroom afneemt.”

Windpark Zeewolde is binnen de geplande tijd en budget gebouwd. De eerste schop ging op 17 oktober 2019 de grond in. In het gebied staan al 220 kleinere windturbines, die worden uiterlijk eind 2026 gesaneerd.