RUG-studenten gaan Friesland helpen Provincie Friesland tot meest circulaire regio maken

Masterstudenten van de Campus Fryslân van de RUG moeten de route helpen uitstippelen. Over zes jaar, in 2025, wil Friesland in deze top 3 van Europese ontwikkelregio’s staan.

Fryslân wil in 2025 in de top 3 van de meest circulaire regio’s van Europa staan. Provincie Fryslân en Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân slaan de handen ineen om deze Friese ambitie waar te maken. Hoe zorgen we dat in 2025 in Fryslân circulair vanzelfsprekend is?

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Om onze ambities te verwezenlijken moeten we samenwerken. Dat doen we met Vereniging Circulair Friesland, het brede bedrijfsleven, andere overheden en het onderwijs. De denkkracht van de RUG/Campus Fryslân brengt ons verder en wijst ons de weg naar een circulaire, en daarmee een toekomstbestendige, economie.”

Prof. dr. Gjalt de Jong, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie: “Hoe ziet de ideale omgeving voor een circulaire economie er in 2025 uit? En hoe komen we daar? RUG/Campus Fryslân onderzoekt op dit moment waar Fryslân staat. Van daaruit kunnen we aan de slag met een route naar een vanzelfsprekend circulaire provincie.”

Jaarplan 2019

In 2018 is de verandering naar een circulaire economie volop doorgegaan. Het Jaarplan Circulaire Economie 2019 is op 15 januari 2019 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hierin staat het vervolg op de acties die we het afgelopen jaar hebben ingezet. In 2018 merkten we dat vertellen steeds belangrijker wordt om anderen te inspireren een bijdrage te leveren aan een circulaire economie.

In 2019 zijn een aantal aansprekende projecten uitgekozen. Met deze projecten willen we mensen motiveren én Fryslân als internationale ontwikkelregio voor circulaire economie op de kaart zetten. Een van de opvallendste is wel het circulair maken van een Fries eiland. Eigenlijk wordt het eiland dan een grote proeftuin waar we veel van kunnen leren. Zo werken we stap voor stap naar een circulaire wereld.