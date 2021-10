Ruben Walker (African Clean Energy), winnaar EY Social Impact Award 2021

Tijdens de finale van de 25e editie van het EY Entrepreneur Of The Year-programma in het Studio 21 zijn gisteren (13 oktober) de winnaars bekendgemaakt. De EY Entrepreneur Of The Year award wordt al meer dan dertig jaar in ruim zestig landen uitgereikt. De award is bedoeld om ondernemerschap nadrukkelijk op een voetstuk te zetten en ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen om het beste uit zichzelf, hun klanten en hun medewerkers te halen. Dit jaar werd voor het eerst de EY Social Impact Award uitgereikt. Ruben Walker nam deze aanmoedigingsprijs met gecertificeerd B-Corp African Clean Energy in ontvangst. Ondernemend vanuit primair maatschappelijke drijfveren, wordt Ruben geroemd om zowel ecologische als sociale impact. Met de ‘cookstove’ brengt hij schone energievoorzieningen en connectiviteit in Afrikaanse ontwikkelingslanden.

Ruben Walker en zijn vader Stephen uit Zuid-Afrika zagen in 2011 dat koken op open vuur, vaak met behulp van kerosine, houtskool of hout, een groot probleem begon te vormen. Zowel voor de gezondheid van mensen in achtergestelde regio’s zelf als voor het hele leefmilieu. Met hun bedrijf African Clean Energy (ACE) maken ze sindsdien impact op meerdere gebieden tegelijk.

ACE levert hybride kooktoestellen aan de bevolking van Lesotho, Cambodja en Oeganda. Deze kooktoestellen werken op zonne-energie of biomassa en kunnen behalve als kooktoestel ook als oplader worden gebruikt, bijvoorbeeld voor smartphones. De slimme kooktoestellen leveren op die manier een bijdrage aan de gezondheid van mensen, aan schonere lucht, minder brandgevaar, het tegengaan van ontbossing én nieuwe kansen door verbinding met de buitenwereld. Het personeelsbestand van ACE – een gecertificeerde B-Corp – bestaat voor het grootste deel uit locals.

De overige winnaars zijn:

Stijn Nijhuis (Enreach) winnaar EY Entrepreneur Of The Year 2021

De jury noemt Stijn de Elon Musk van de toekomst. Onder het motto ‘Create Contact Magic’ biedt Enreach geïntegreerde communicatie- en samenwerkingsoplossingen (‘unified communications’) voor inmiddels 2,1 miljoen gebruikers in de zakelijke markt. Door partnerships en overnames is Enreach in no time uitgegroeid van Nederlandse scale-up tot pan-Europees bedrijf, met ambitie om wereldspeler te worden. De jury roemt Stijn om zijn ‘unstopable’ ambitie, lef en leiderschap. Als Nederlandse winnaar, maakt Nijhuis ook kans om EY World Entrepreneur Of The Year te worden. Deze internationale verkiezing vindt volgend jaar juni plaats in Monaco.

Met behulp van technologie zorgt Otrium ervoor dat mode uit eerdere collecties precies op het juiste volume wordt geproduceerd én verkocht. Milan heeft op zeer jonge leeftijd op globale schaal enorme groei heeft weten te realiseren. Hij brengt met Otrium een digitale marktplaats die maatschappelijke en economische waarde toevoegt aan een bestaande industrie met veel concurrentie. De combinatie van technologie en duurzaamheid maakt Milan tot logische winnaar.

Rensa Family won dit jaar EY’s oeuvreprijs voor familiebedrijven. Deze award werd dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt namens het EY Family Business Center of Excellence. Rensa Family is een internationale organisatie die in 1953 zijn oorsprong vond als handelaar in oliekachel, en van lokale (Achterhoekse) groothandel uitgegroeid is tot een internationale groep van specialistische familiebedrijven voor de installatiemarkt. Dit familiebedrijf met extern management vertegenwoordigt het moderne familiebedrijf.

Over EY Entrepreneur Of The Year

De titel EY Entrepreneur Of The Year wordt jaarlijks uitgereikt en wordt erkend als de meest prestigieuze ondernemersprijs ter wereld. EY zet met deze wedstrijd de ‘ondernemer achter de onderneming’ in de schijnwerpers. Het programma benadrukt het belang van volwassen ondernemerschap voor de Nederlandse economie.

Marita de Hair, programmadirecteur EY Entrepreneur Of The Year: “De winnaars hebben de top bereikt met vallen en opstaan. Kortom, ze zijn ‘unstoppable’. De winnaars winnen niet alleen een prestigieuze prijs, maar worden ook onderdeel van een netwerk van ondernemers met karakter. Deze ondernemers inspireren elkaar.”