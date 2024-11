Op dinsdag 12 november hebben INEOS en Royal Wagenborg in aanwezigheid van HM Koning Willem Alexander van Nederland en HM Koning Frederik van Denemarken een historische overeenkomst getekend over de levering van een nieuw gebouwde CO₂-tanker. Dit schip, gebaseerd op het bekroonde EasyMax-ontwerp van Wagenborg, wordt gebouwd door scheepswerf Royal Niestern Sander en markeert een belangrijke stap in de richting van het bevorderen van koolstofafvang en -opslag (CCS) binnen de Europese Unie.

De langetermijnovereenkomst met INEOS markeert de eerste bouw en inzet van een speciale CO₂-tanker voor Wagenborg. Deze speciaal gebouwde CO₂-tanker, ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van veiligheid en efficiëntie, zal grootschalig transport van CO₂ naar de Greensand-opslaglocatie in de Deense Noordzee faciliteren, geleid door INEOS met haar partners Harbour Energy en Nordsøfonden.

De reputatie van Wagenborg in de maritieme industrie is gebaseerd op een eeuw van innovatie en betrouwbaarheid. De onderneming in CO₂-transport met behulp van het bejubelde EasyMax-scheepsontwerp onderstreept de status als pioniers die zich inzetten voor duurzaamheid. Het EasyMax-concept – ontwikkeld door Royal Wagenborg en Royal Niestern Sander – heeft bewezen succesvol te zijn op het gebied van veilig, betrouwbaar en efficiënt zeetransport.

Egbert Vuursteen, CEO Royal Wagenborg: “Noord-Nederland, met Wagenborg aan het roer, vertegenwoordigt meer dan maritieme excellentie – het is de levensader van onze gemeenschappen. Hier, waar de Europese short sea shipping is ontstaan, stimuleert samenwerking innovatie. Met de overeenkomst tussen INEOS en Wagenborg brengen we niet alleen een industrie vooruit – we zetten koers uit naar een toekomst waarin Nederlandse maritieme expertise de weg wijst. Dit is onze maritieme erfenis in actie.”

Edwin de Vries, directeur Wagenborg Offshore: “Wagenborg is een toonaangevende dienstverlener voor de offshore-industrie die veilige en efficiënte logistieke oplossingen op de Noordzee demonstreert. De beschikbaarheid van interne kennis en ervaring op het gebied van scheepvaart, offshore en scheepsbouw heeft geresulteerd in een verscheidenheid aan baanbrekende speciale schepen. De overeenkomst tussen INEOS en Wagenborg is een nieuwe en unieke stap in de totstandkoming van veilige en efficiënte logistiek in de volledige waardeketen van CCS op grote schaal.”