Royal Auping, Tony’s Chocolonely en Zeeman textielSupers genomineerd voor ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year 2021-2022

De ‘ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year’ is een jury prijs binnen het concept ‘Retailer of the Year Nederland’. Jaarlijks wordt deze juryprijs georganiseerd waarbij een jury samen met vakgenoten bepaald welke duurzame retailer in Nederland het beste presteert. Royal Auping, Tony’s Chocolonely en Zeeman textielSupers zijn genomineerd voor de 2021-2022 editie.

Tijdens een juryoverleg draagt ieder jurylid potentieel genomineerden aan. Deze genomineerden worden beoordeeld op 4 criteria. Uit alle inzendingen worden 3 genomineerden gekozen. Deze 3 genomineerden worden uitgenodigd op de overall uitreiking van de ‘ABN AMRO Retailer of the Year’ verkiezingen. Tijdens deze uitreiking laten de drie genomineerden een videopitch zien aan het publiek. Vervolgens is het aan het publiek en de jury om een stem uit te brengen. Het juryoordeel en de stem van het publiek tellen beide voor 50% in het eindoordeel. Vorig jaar (editie 2020-2021) mocht MUD Jeans de prijs in ontvangst nemen.

De genomineerden kunnen zich door middel van een videopitch presenteren tijdens de overallbekendmaking op 28 oktober. De winnaar wordt voor 50 procent bepaald door stemmen van het publiek en voor 50 procent door het oordeel van de jury.

Runner ups die het net niet gered hebben tot de top drie waren: Moyee Coffee, Yoni, Pieter Pot, IKEA, Naïf en Studio Anneloes.