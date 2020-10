Mud Jeans verkozen tot ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year 2020-2021

Mud Jeans is verkozen tot ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year 2020-2021. De andere twee genomineerden waren Fairphone en Zeeman. De winnaars werden gisteravond bekendgemaakt via een online event, uitgezonden vanuit de studio van First Impression in Tilburg.

Eerder op de dag was Mud Jeans ook al een van de ondertekenaars van de ‘Denim Deal‘.

De ‘ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year’ is een jury prijs binnen het concept ‘Retailer of the Year Nederland’. Jaarlijks wordt deze juryprijs georganiseerd waarbij een jury samen met vakgenoten bepaald welke duurzame retailer in Nederland het beste presteert.

Tijdens een juryoverleg draagt ieder jurylid potentieel genomineerden aan. Deze genomineerden worden beoordeeld op 4 criteria. Uit alle inzendingen worden 3 genomineerden gekozen. Deze 3 genomineerden worden uitgenodigd op de overall uitreiking van de ‘ABN AMRO Retailer of the Year’ verkiezingen. Tijdens deze uitreiking laten de drie genomineerden een videopitch zien aan het publiek. Vervolgens is het aan het publiek en de jury om een stem uit te brengen. Het juryoordeel en de stem van het publiek tellen beide voor 50% in het eindoordeel. Vorig jaar mocht LUSH de prijs in ontvangst nemen.

Waardering

“Ik ben er enorm trots op dat we na negen jaar onconventioneel ondernemen de voorkeur krijgen boven deze twee sterke concurrenten”, zegt Bert van Son, oprichter en eigenaar van MUD Jeans. “Daarbij wil ik het hele team bedanken. Zonder al die mooie mensen om me heen was het nooit gelukt. Naast de erkenning hoop ik dat mensen ons hierdoor nog sneller weten te vinden, zodat we samen met hen de road to one hundred – een spijkerbroek van honderd procent gerecyclede jeans – kunnen afleggen. Voor ons is deze prijs niet het einde, maar het begin.”