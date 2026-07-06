Op 23 juni stuurde Staatssecretaris van IenW Annet Bertram de Nationale Routekaart Bidirectioneel Laden naar de Tweede Kamer. Deze routekaart beschrijft de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor de verdere ontwikkeling en opschaling voor bidirectioneel laden (V2G) richting 2030. ElaadNL verwelkomt de Routekaart en ziet het als een belangrijke stap in de integratie van elektrische auto’s in het stroomnet. Bidirectioneel laden kan bijdragen aan vermindering van netcongestie.

Bij bidirectioneel laden kunnen elektrische auto’ niet alleen stroom afnemen, maar ook terugleveren. De elektrische auto fungeert dan als het ware als een batterij op wielen die tijdelijk energie opslaat en op een later moment weer beschikbaar stelt aan bijvoorbeeld een woning of het elektriciteitsnet.

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om dat mogelijk te maken en de eerste introducties zijn inmiddels gedaan in Nederland. Voordat bidirectioneel laden op grote schaal kan worden toegepast, zijn echter nog verschillende uitdagingen te overwinnen.