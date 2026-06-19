Stedin en LomboXnet hebben een Capaciteitssturingscontract (CSC) ondertekend om via bidirectioneel laden (Vehicle-to-Grid, V2G) extra flexibiliteit op het Utrechtse elektriciteitsnet beschikbaar te maken via de laadpalen van We Drive Solar. Het contract werd vandaag aangeboden aan de staatssecretarissen van Klimaat en Groene Groei (KGG) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) tijdens een werkoverleg met Stedin en de gemeente Utrecht over de kansen van V2G en de belemmeringen die de huidige dubbele energiebelasting daarbij veroorzaakt.

Belangrijke stap om bestaande netcapaciteit slimmer te benutten

Utrecht heeft, net als veel andere regio’s in Nederland, te maken met netcongestie. Hierdoor wordt het steeds lastiger om nieuwe woningen aan te sluiten, bedrijven uit te breiden en de energietransitie verder vorm te geven. Zowel inwoners als ondernemers merken de gevolgen van een elektriciteitsnet dat op piekmomenten zijn grenzen bereikt.

Met het Capaciteitssturingscontract zetten Stedin, LomboXnet en We Drive Solar een belangrijke stap om bestaande netcapaciteit slimmer te benutten. Door elektrische voertuigen niet alleen op te laden, maar ook energie terug te leveren aan het net, ontstaat flexibel vermogen dat kan worden ingezet op momenten dat als het elektriciteitsnet zwaar belast wordt. Dit helpt om netcongestie te verminderen en maakt ruimte vrij voor nieuwe woningen, bedrijven en duurzame ontwikkelingen.

Het contract legt vast wanneer en onder welke voorwaarden deze flexibiliteit beschikbaar wordt gesteld aan de netbeheerder. Daarmee borgt Stedin dat laad- en ontlaadacties plaatsvinden op momenten waarop het elektriciteitsnet daar daadwerkelijk behoefte aan heeft. Het bevat daarnaast afspraken over prestaties, communicatieprotocollen, certificering en cybersecurity. Zo ontstaat een betrouwbare en veilige manier om bidirectioneel laden op grotere schaal in te zetten als instrument tegen netcongestie.

Daarnaast biedt bidirectioneel laden voordelen voor gebruikers van elektrische voertuigen. Door slim te laden en ontladen kunnen zij bijdragen aan een stabieler energiesysteem én profiteren van lagere energiekosten.

Opschalen bidirectioneel laden (Vehicle-to-Grid, V2G)

De partijen benadrukten tijdens het overleg dat opschaling van V2G essentieel is om deze voordelen volledig te benutten. Daarbij vormt de huidige dubbele energiebelasting op opgeslagen en teruggeleverde elektriciteit een belangrijke belemmering. Het wegnemen van deze barrière kan de inzet van bidirectioneel laden aanzienlijk versnellen en bijdragen aan een betaalbare, betrouwbare en toekomstbestendige energievoorziening.

Utrecht koploper op gebied van bidirectioneel laden

Op dit moment zijn in de regio Utrecht al ongeveer 500 bidirectionele voertuigen actief, de meeste dankzij de deelauto’s van MyWheels. Samen vertegenwoordigen zij enkele megawatts aan flexibel vermogen voor het elektriciteitsnet. Met de komst van nieuwe voertuigmodellen van onder meer Renault, Hyundai en Kia, en aangekondigde V2G-functionaliteit van fabrikanten zoals Volkswagen, Polestar en BMW, verwachten Stedin vanaf 2027 een sterke groei van het beschikbare flexibiliteitsvermogen. Juist daarom is het belangrijk dat belemmeringen zoals de dubbele energiebelasting tijdig worden weggenomen, zodat deze flexibiliteit optimaal kan bijdragen aan het verminderen van netcongestie.