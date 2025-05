In de parfumwereld draait het vaak om flitsende wegwerpverpakkingen, marketing en exclusiviteit. Ascent kiest bewust een ander pad. Het unisex niche parfummerk, met roots in Rotterdam en Parijs, richt zich op hoogwaardige ingrediënten en een duurzame strategie. Van lokale favoriet wil Ascent uitgroeien tot vertrouwd merk onder parfumliefhebbers die bewuste keuzes maken.

Premium parfum zonder wegwerpverpakkingen

“Bij ‘premium’ parfum gaat het grootste deel van de kosten naar wegwerpverpakkingen, terwijl slechts één procent van de retailprijs aan de ingrediënten wordt besteed.” onthult medeoprichter Boris van ’t Wout. Samen met twee Rotterdamse jeugdvrienden Max Vuijk en Bernhard Nederlof, heeft hij Ascent opgericht. Door verpakkingen van de geuren te hergebruiken, verkleinen ze de milieu-impact aanzienlijk en leggen ze de focus op wat echt telt: de fijnste ingrediënten. “Zo maken we premium niche parfum toegankelijk en bieden we een eerlijke en duurzame keuze. We geloven in inclusiviteit, niet alleen in de geur die je draagt, maar ook in hoe we die geur toegankelijk maken.”

Eén case, eindeloze mogelijkheden

Voor iedere persoonlijkheid en voorkeur biedt Ascent geuren in een minimalistisch vormgegeven aluminium case van hoogwaardige kwaliteit die volledig hervulbaar is. De case is zo ontworpen dat je deze makkelijk kunt meenemen, waar je reis je ook brengt. Iedere Ascent-geur past bij je stemming of bestemming. Momenteel zijn er vier onderscheidende unisex parfums: Blue, Green, Orange en Red, die minimaal twaalf uur op de huid blijven zitten. Blue parfum extract combineert rokerige, sensuele tonen met houtachtige en poederige akkoorden. Orange is een verkwikkende mix van citrus- en houtachtige noten. Green is elegant en mysterieus, met akkoorden van patchouli en specerijen. Rood is gedurfd en weelderig, met akkoorden van saffraan, leer en agarhout.

Parfumextract gemaakt van hoogwaardige ingrediënten

Alle geuren zijn ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde parfumeurs uit Grasse, de wereldhoofdstad van parfum. Met tot veertig procent parfumolie overtreft Ascent de traditionele luxe parfum in kwaliteit: een flesje van slechts 20 ml bevat evenveel parfumolie als 100 ml eau de toilette. Dit resulteert in wat het merk de “one spray promise” noemt – één spray blijft langer dan twaalf uur zitten. Alle geuren zijn vegan, cruelty-free en gemaakt met organische ethanol als basis. De case beschermt de parfum tegen licht om de uitzonderlijke kwaliteit te behouden.

Duurzaamheid en inclusiviteit als kern van bedrijfsmodel

Ascent biedt een verfrissend antwoord op de groeiende afvalproblematiek. Jaarlijks wordt er meer dan 350 miljoen ton plastic afval geproduceerd – een cijfer dat zonder ingrijpen tegen 2060 dreigt te verdrievoudigen. Door het hergebruiken van de case en spray, vermindert Ascent plastic afval met zesennegentig procent en de aluminium cases gaan een leven lang mee. “We willen laten zien dat waarde en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan’’, aldus Boris. Bovendien compenseert Ascent alle uitstoot en is daarmee CO₂-neutraal. De veganistische formules zijn vrij van microplastics en gemaakt met een basis van organisch ethanol. Drie procent van de winst gaat naar initiatieven die plastic vervuiling in de oceanen bestrijden. Alle producten worden met zorg verpakt bij Rotterdam Inclusief.

“Wij willen niet alleen een parfummerk zijn, maar een opwaartse beweging van stapsgewijze verbetering. Onze merknaam weerspiegelt onze filosofie: vooruitgang komt door kleine, betekenisvolle acties die samen een golf van positieve verandering creëren. We nodigen andere merken uit om zich bij ons aan te sluiten – want alleen samen kunnen we de wereld veranderen”, aldus Max.

Ontdek jouw parfum

Nieuw sinds deze maand is de Ascent Discovery Set. Deze set bevat samples van alle vier de geuren en nodigt je uit om parfum te ervaren als een onderdeel van je levensstijl. “We begrijpen dat parfum kiezen persoonlijk is,” legt Bernhard uit. “Met de Discovery Set verlagen we de drempel om kennis te maken met onze geuren, zodat je rustig kan ontdekken welke geur het beste bij je past.” Het doosje van de Discovery Set kan bovendien worden hergebruikt als houder voor je refills.

Prijzen en verkoop

De producten zijn verkrijgbaar via de webshop ascent-store.com, met gratis verzending binnen Nederland en België, en worden binnen 1-2 werkdagen geleverd.

In Nederland en Frankrijk is Ascent verkrijgbaar bij zorgvuldig geselecteerde premium lifestyle- en personal care-winkels — en dit netwerk groeit snel.