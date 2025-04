Op donderdag 10 april ondertekenden de partijen die zijn aangesloten bij Rotterdams hout een convenant over het hergebruiken van Rotterdamse bomen. Rotterdams Hout is een samenwerkingsverband tussen Buurman Rotterdam, groenaannemer GKB en verschillende afdelingen van de gemeente Rotterdam. Het doel is om gerooide bomen uit de stad te laten terugkeren in de stad.

Bomen

In Rotterdam worden jaarlijks bomen gerooid. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn, bij een storm zijn omgewaaid, of omdat het riool moet worden vernieuwd. Het voornemen is om bomen een hoogwaardige volgende bestemming te geven.

Om een gerooide boom te verzagen en te verwerken tot bruikbare planken is kennis, ruimte, geld en tijd nodig. Die optelsom maakt het nu nog veel aantrekkelijker om hout uit het buitenland te laten komen, dan om ons eigen hout te gebruiken.

De komende jaren werken de partijen samen om gerooid hout waar mogelijk terug te laten keren in de stad. Rotterdam Inclusief gaat een deel van het hout verwerken tot boompalen en meubilair. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is het hout toe te passen in gemeentelijke gebouwen. Planken worden verzaagd in een maat die in heel Nederland gangbaar is, waardoor de afzetmarkt wordt vergroot. In De HER is het hout al toegepast in traptreden en meubilair.

Het convenant draagt bij aan de ambities van Rotterdam om te werken aan een circulaire economie.